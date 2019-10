Wie im Vorjahr führen Heinz Reitbauer mit seinem Restaurant Steirereck sowie Andreas Döllerer mit Döllerers Genießerrestaurant die Wertung mit jeweils 99 von 100 möglichen Punkten an. Damit haben sie im "A la Carte" Guide die Höchstbewertung von 5 Sternen inne.

Heinz Reitbauer führt mit 99 Punkten für sein Restaurant Steirereck im Stadtpark in Wien den A la Carte – Restaurantguide an. Foto: Kanizaj Marija

Gemeinsam mit Andreas Döllerer, der für sein "Döllerer's Genießerrestaurant" im salzburgerischen Golling ebenso 99 von 100 Punkten verliehen bekam. Das entspricht der Höchstbewertung von fünf Sternen. Foto: Doellerer

Aufsteiger des Jahres

Neu in der elitären Fünfsterner-Riege des Gastroguides sind der Rote Wand Chef`s Table in Lech am Arlberg. Hier hat Max Natmessnig 96 Punkte erkocht. Auch James Baron aus dem Gourmetrestaurant Tannenhof in St. Anton am Arlberg sowie Juan Amador aus dem gleichnamigen Lokal in Wien zählen seit heuer zum 5-Sterneclub von "A la Carte".

Max Natmessnig aus dem Rote Wand Chef's Table ist mit 96 Punkten jüngster Neuzugang in der Riege der Fünfsterner des A la Carte – Guides. Foto: Rote Wand Chef's Table

Besonders positiv aufgefallen sind zudem die Restauranteröffnungen von Armin Leitgeb mit seinem Le Treize im Tiroler Seefeld. Er erkochte auf Anhieb 90 Punkte. Sören Herzig mit dem Restaurant Herzig in Wien steigt mit 85 Punkten und somit drei Sternen in den Guide ein. Thomas Kluckner erkocht mit seiner Neueröffnung Waal Sterneberg, Zomm in Reith bei Seefeld 84 Punkte und somit drei Sterne.

An Punkten massiv zugelegt hat Hermann Poll mit dem Restaurant Kaiserterrasse in St. Wolfgang am Wolfgangsee. Er erzielte mit 78 Punkten gleich um 10 mehr als im Vorjahr. Sebastian Rossbach und Marco Barth mit dem Speiselokal Rossbarth in Linz, Markus Pichler aus der Tannheimer Stube in Tannheim, sowie Stefan Haas, mit dem Wassermann am Grundlsee, sowie Oliver Wiegand aus dem Restaurant Zur Blauen Gans in Weiden am See verbesserten ihre Wertung jeweils um sieben Punkte.

Absteiger des Jahres

Unter den Verlierern finden sich in der diesjährigen Ausgabe Clementine im Glashaus mit einem Verlust von sieben Punkten mit nunmehr 70 Punkten und 2 Sternen im Guide. Auch Meinl am Graben büßte im Gegensatz zum Vorjahr sieben Punkte ein. In Vorarlberg verlor das Mohren und in Salzburg das Schloss Restaurant ebenso sieben Punkte im Gegensatz zum Vorjahr.

Der Guide himself

Heuer erscheint der Restaurantguide von "A la Carte" in seiner 29. Ausgabe und führt darin 800 Restaurantempfehlungen in ganz Österreich auf. Die Bewertungen basieren auf den Erfahrungen eines Verkostergremiums aus etwa 60 Privatpersonen. Die Restaurants wurden anonym getestet. In der Bewertung finden Service, Tischkultur, Ambiente, Getränke und die Küche Berücksichtigung. Letzere schlägt sich in der Gesamtwertung mit einem Gewicht von 50 Prozent nieder.

Sämtliche Bewertungen sind ab November 2019 kostenlos online nachzulesen.

Neu im Guide für 2020 ist die Kategorie der Fixsterne der österreichischen Gastronomie. Kennzeichnung ist ein roter Stern, der Adressen zusätzlich hervorhebt, die seit jeher eine feine Anlaufstelle für gutes Essen und Trinken darstellen, und somit in jedem Fall eine gute Empfehlung abgeben.

Weinbegleitung

Gemeinsam mit dem A la Carte Guide wird der A la Carte-Wein-Guide ausgeliefert. Dafür hat Weinkoryphäe und A la Carte-Weinchef Willi Balanjuk knapp 3.000 Weine verkostet und bewertet.

Als bester Weißwein im Guide mit 100 Punkten wurde der Riesling Unendlich, 2017 von F.X. PiIchler mit 100 Punkten ausgezeichnet. Dahinter sindmit 99 Punkten der Sauvignon Blanc, Ried Pössnitzberger Kapelle, 2016 von Erwin Sabathi sowie Sauvignon Blanc Ried Zieregg G STK, 2017 vom Weingut Tement gelistet. Die Rotweine führt der Sankt Laurent Zagersdorf, 2017 vom Weingut Rosi Schuster alleinig mit 99 Punkten an. Die besten Raw Wines sind mit jeweils 95 Punkten der Traminer Erdverbunden, 2017, Wine by S. Pratsch sowie der Gewürztraminer Orange, 2017 aus dem Weingut Winkler-Hermaden. (niw, 3.10.2019)





Die besten Restaurants im "A la Carte 2018":

5 Sterne

99 Andreas Döllerer · Döllerer’s Genießerrestaurant · Golling

99 Heinz Reitbauer · Steirereck · Wien

98 Konstantin Filippou · Konstantin Filippou · Wien

98 Thomas Dorfer · Landhaus Bacher · Mautern

98 Simon Taxacher · Restaurant Simon Taxacher · Kirchberg in Tirol

98 Silvio Nickol · Silvio Nickol · Wien

97 Rudolf Obauer · Obauer · Werfen

97 Benjamin Parth · Yscla-Stüva · Ischgl

96 Alexander Fankhauser · Alexander · Fügenberg

96 Stefan Lastin · Frierss Feines Eck · Villach

96 Richard Rauch · Geschwister Rauch vulgo Steira Wirt · Trautmannsdorf

96 Christian Rescher · Gourmet Restaurant Aurelio’s · Lech am Arlberg

96 Roland Huber · Le Ciel by Toni Mörwald · Wien

96 Max Natmessnig · Rote Wand Chef's Table · Lech am Arlberg

96 Hubert Wallner · See Restaurant Saag · Techelsberg am Wörthersee

96 Andreas Senn, Christian Geisler · Senns.Restaurant · Salzburg

96 Alain Weissgerber, Christoph Mandl · Taubenkobel · Schützen am Gebirge

95 Juan Amador · Amador · Wien

95 James Baron · Gourmetrestaurant im Tannenhof · St. Anton am Arlberg

95 Matthias Schütz · Griggeler Stuba · Lech am Arlberg

95 Martin Klein · Ikarus · Salzburg

95 Markus und Lukas Mraz · Mraz & Sohn · Wien

95 Paznauner Stube · Martin Sieberer · Ischgl