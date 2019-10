Spuren der Explosion an der Hauswand in Guttaring. Foto: APA / GERT EGGENBERGER

Der Bombenanschlag in Kärnten von Dienstag, bei dem eine 27-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden ist, ist geklärt. Wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, wurden sowohl der 28-jährige Ex-Mann des Opfers als auch sein 29-jähriger Komplize verhaftet. Die beiden sind geständig, die Sprengfalle vor der Haustür des Opfers platziert und gezündet zu haben.

Einsatzkräfte am Tatort in Kärnten. Foto: APA / GERT EGGENBERGER

Der Anschlag hatte sich am Dienstagfrüh ereignet. Laut Polizei hatte der 29-Jährige die Bombe vor der Tür eines Mehrparteienhauses in Guttaring (Bezirk St. Veit an der Glan) abgelegt und bei der 27-Jährigen geläutet. Als diese die Tür öffnete, zündete der 28-Jährige den Sprengsatz. Daraufhin flüchteten beide, die Frau wurde mit schwersten Brandverletzungen ins Landeskrankenhaus Graz geflogen.