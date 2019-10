Überschwemmungen in der Stadt Gangneung. Foto: @DIBIDIBOB via REUTERS

Busan – Mindestens neun Menschen sind durch den Taifun Mitag in Südkorea ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, wurde ein weiterer Anstieg der Opferzahl befürchtet, da mehrere Menschen vermisst wurden. Der Sturm hatte in der Nacht den Süden des Landes getroffen und zu Erdrutschen und Überschwemmungen geführt.

Eine 70-Jährige starb, nachdem sie in der südöstlichen Stadt Pohang von starken Windböen erfasst wurde. Eine weitere Frau kam ums Leben, als ihr Haus durch den heftigen Regen über ihr einstürzte.

In der Hafenstadt Busan versuchen rund 600 Helfer, drei Menschen zu bergen, die unter Erdmassen vermutet werden. "Eine große Menge Sand und Erde rutschte mehrere hundert Meter tief und begrub ein Haus und ein Restaurant unter sich", sagte ein Zeuge der Nachrichtenagentur Yonhap. Mitag ist bereits der siebente Taifun in diesem Jahr, der Südkorea trifft. (APA, AFP, 3.10.2019)