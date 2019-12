Egal ob nach dem Aufstehen, vor dem Schlafengehen, beim Putzen oder in der Mittagspause: Podcasts sind der ideale Zeitvertreib mit Lernfaktor. Neben dem STANDARD-Podcast "Thema des Tages", bei dem Montag bis Freitag ein aktuell relevantes Thema besprochen wird, empfehlen wir diese sechs Podcasts rund um Arbeit, Achtsamkeit und Weiterbildung:

Sinn-Talk für Gleichgesinnte

Credit: Geil Montag

"Geil Montag": Paul Berg hat die Jobplattform Goodjobs.eu mitbegründet, auf der Stellen von nachhaltigen Arbeitgebern ausgeschrieben sind. Mit seinem Podcast will er gemeinsam mit Co-Moderator Lasse nun jene Menschen erreichen, die montags nicht gern zur Arbeit gehen. Sie verstehen Arbeit nämlich als etwas, das einem Sinn geben soll. Deshalb besuchen sie Start-up-Gründerinnen und Sozialunternehmer in ihren Büros und fragen sie, warum ihnen Sinn wichtiger ist als Geld. Und was ihre Firma macht und was dort anders läuft als in Großkonzernen. Damit erreichen sie wohl auch viel New-Work-Publikum. Pluspunkt: Am Ende jedes Gesprächs ordnen die Moderatoren das Gesagte noch einmal ein. Manko: Die meisten Folgen dauern fast zwei Stunden.

Credit: Plan W

Frauenkarrieren

"Plan W": Alle zwei Wochen geht Moderatorin Susanne Klinger einer Frage aus dem Wirtschaftsleben nach. Sie lädt Managerinnen ein, die ihren eigenen Weg gehen, besucht Unternehmen, die es anders machen. Der Podcast ist das Audiopendant zum Wirtschaftsmagazin "Plan W" der "Süddeutschen Zeitung".

Erwarten kann sich die Hörerin einerseits wertvolle Impulse für ihren Arbeitsalltag, aber auch größere Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Sexismus in der Start-up-Szene.

Foto: Credit: Shut Up, Brain

Raus aus dem Hamsterrad

"Shut Up, Brain": Wer nach der Arbeit gedanklich noch im Büro ist, dem hilft vielleicht dieser englischsprachige Podcast. In klassischem Storytelling wird einem erzählt, wie man emotionale Stärke aufbaut, in vier Schritten das Gedankenkarussell abstellt oder was klassische Fehler beim Meditieren sind. Manche Folgen setzen aber auch bei der Arbeit selbst an: zum Beispiel wie man Prokrastination zum Guten nutzen kann oder Perfektionismus zu Fehlern führt. Hin und wieder ganz gut, ansonsten ist die Dosis der ständigen Selbstoptimierung fast zu hoch.

Arbeitsalltag in Theorie und Praxis

Credit: Work Life

"Work Life": Der US-Organisationspsychologe Adam Grant interviewt in circa einer halben Stunde unterschiedliche Leute, um Fragen des Arbeitsalltags nachzugehen. Dabei spricht er zum Beispiel mit einer Marathonläuferin darüber, wie man seine Rivalen zu Freunden macht, oder erklärt anhand von Apple-Gründer Steve Jobs, was "Arschlöcher" am Arbeitsplatz bedeuten.

Er verknüpft die Interviews mit seiner Forschung und mit persönlichen Erfahrungen. Und die Werbung dazwischen ist verpackt in einen Mini-Podcast, in dem Grant die Sponsorfirmen im Büro besucht und mit Mitarbeitern über die Arbeitskultur spricht. Zum Schluss fasst er die Learnings zusammen. Der Podcast, gesponsert von der Vortragsreihe TED, ist in zwei Staffeln aufgebaut. Beide sind bereits abgeschlossen. Ein Tipp für jene, denen zu schnell gesprochen wird: Auf der Webseite kann man das Transkript jeder Folge in mehreren Sprachen lesen.

Credit: SWR2 Wissen

Zwischendurch dazulernen

"SWR2 Wissen": Wer sein Allgemeinwissen aufbessern will, für den könnte der Podcast des Südwestrundfunks die richtige Wahl sein. Täglich geht eine neue halbstündige Folge online. Sie widmen sich ganz unterschiedlichen Gebieten – von Politik über Kultur und Technik bis hin zu Philosophie, Psychologie und Gesundheit.

In der Beschreibung des Podcasts steht schlichtweg "Die Welt verstehen". Und tatsächlich versteht man sie nach jeder Folge ein klein wenig besser.

Credit: How to hack

Nicht nur Buzzword-Bingo

"How to Hack": Im Podcast des deutschen Magazins "Business Punk" verraten Gründer, Manager, Kreative oder auch Wirtschaftswissenschafter ihre Tipps fürs Arbeitsleben. Themen sind neben Morgenroutinen, Kreativität oder Personal Branding auch agiles Arbeiten oder Holacracy. Im Schnitt dauert der Podcast eine halbe Stunde. Die Macher versprechen "nicht nur Blabla, sondern handfeste Learnings" – was sie fast immer einhalten. (Lisa Breit, Selina Thaler, 12.12.2019)