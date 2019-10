Office-Wrap

Foto: nina wessely

Zutaten:

Für ein Office-Wrap-Duo braucht es nicht mehr als zwei Weizentortillas,

einen Maiskolben (oder Dosenmais),

eine Zucchini,

einen Paprika,

eine Zwiebel,

drei Zehen Knoblauch,

5 getrocknete Tomaten,

100 g Schafkäse,

2 EL Joghurt,

eine Handvoll grünen Salat,

Olivenöl, Chili, Salz und Pfeffer zum Würzen.

Zubereitung:

Vorab sei angemerkt, dass so ein Office-Wrap zugleich einer der dankbarsten Kühlschrankaufräumer überhaupt ist. In diesem Fall ist es ein rein vegetarischer Wrap geworden, der ganz nach Belieben mit Fleisch oder anderen Gemüsesorten ergänzt werden kann. Für diesen Gemüse-Wrap Zwiebel und Knoblauch kleinschneiden und in etwas Olivenöl anbraten. Danach Paprika und Zucchini hinzugeben. Braten lassen. Zeitgleich den Maiskolben im Ganzen in gesalzenem Wasser kochen. Schafkäse, Salat und getrocknete Tomaten kleinschneiden. Tortillas im Ofen erwärmen. Sobald Zucchini und Co gar sind, die warme Tortilla damit füllen, Schafkäse, getrocknete Tomaten, Joghurt, Salat und Mais darauf verteilen, mit Salz, Pfeffer und Chili finalisieren. Einpacken. Und ab ins Büro.





Foto: nina wessely

Brokkoli-Creme-Suppe

Zutaten:

Brokkoli, mittelgroß,

100 ml Schlagobers,

eine Zwiebel,

drei Zehen Knoblauch,

400 ml Gemüsefond,

wenn gewünscht etwas Schwarzbrot für die Würfel,

Olivenöl, Salz, Pfeffer, Chili

Zubereitung:

Zwiebel und Knoblauch fein hacken und in etwas Olivenöl anbraten. Die Brokkoliröschen vom Stamm trennen, waschen und in die Pfanne geben. Mit Gemüsefond ablöschen und für 15 Minuten köcheln lassen. Mit einem Pürierstab pürieren. Mit Schlagobers verfeinern sowie mit Salz, Pfeffer und Chili würzen. Ab ins Tupper-Geschirr, fertig. Nach Wunsch Brot in Würfel schneiden und in der Pfanne in Butter anrösten. Die Würfel getrennt von der Suppe transportieren.





Kürbis-Kokos-Curry

Zutaten:

100 g Reis,

1 Hokkaido-Kürbis,

250 ml Kokosmilch,

200 ml Gemüsefond,

eine Zwiebel,

drei Zehen Knoblauch,

100 g Zuckerschoten,

frischer Koriander,

2 EL Sesam,

2 TL Butter,

Salz und Pfeffer,

2 TL Currygewürz,

Chili zum Würzen

Zubereitung:

Den Reis mit etwas Salz und Wasser zustellen. Für etwa 15 Minuten köcheln lassen. Währenddessen den Kürbis halbieren, von den Kernen befreien und in etwa zwei Zentimeter große Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauch kleinschneiden und in Butter anbraten. Den Kürbis hinzufügen. Das Currypulver beimengen. Mit Kokosmilch sowie Gemüsefond ablöschen und für zehn Minuten köcheln lassen. Währenddessen Sesam in einer Pfanne ohne Beigabe von Fett rösten. Die Zuckerschoten dazugeben. Für weitere fünf Minuten braten lassen. Mit Salz, Pfeffer sowie Chili würzen. Den Koriander zerkleinern. Reis, Currysauce und gehackten Koriander gemeinsam einpacken. Im Büro reichen 2,5 Minuten in der Mikrowelle, um Curry und Co als schnellen gesunden Seelenwärmer zu revitalisieren. (Rezepte: Nina Wessely, 16.10.2019)