18.30 MAGAZIN

Konkret: Ruhestand – kein Stillstand Senioren fällt die Anpassung an die digitale Welt oft schwer. Damit man nicht immer die Enkelkinder fragen muss, gibt es spezielle Kurse, in denen Vergessenes aufgefrischt und Neues gelernt wird. Bis 18.51, ORF 2

20.15 FANTASY

Kong: Skull Island (USA 2017, Jordan Vogt-Roberts) Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman und Brie Larson treffen als Expeditionsteam auf der unerforschten Insel "Skull Island" auf einen riesigen Affen: (King) Kong – der König in den Tiefen des Südpazifiks. Doch er ist nicht der einzige Urzeitgigant, auf den sich das Team gefasst machen muss.

Bis 22.30, Puls 4

20.15 FILMKOMÖDIE

Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen How to Lose a Guy in 10 Days, USA 2003, Donald Petrie) Amüsanter Romantikkampf zwischen Kate Hudson und Matthew McConaughey: Was, wenn eine Kolumnistin (Hudson) den Auftrag hat, einen Mann in zehn Tagen nur mittels Beziehungsstress in die Flucht zu schlagen, und besagter Mann (McConaughey) aber gewettet hat, jede Frau dazu bringen zu können, sich in nur zehn Tagen in ihn zu verlieben? Na, wer gibt zuerst nach? Bis 22.35, ATV

20.15 SHOW

Feuer und Flamme Andi Knoll sucht weiter den besten freiwilligen Feuerwehrmann oder die beste freiwillige Feuerwehrfrau des Landes. Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich im Trainingscamp in Tulln in Niederösterreich der Herausforderung. In zwei Teams treten die Kandidaten gegeneinander an. Bis 21.30, ORF 1

21.00 MAGAZIN

Makro: Geschäftsmodell Müll Der Müll Deutschlands wird quer durch die Welt verschifft. Ein großer Teil davon landete 2018 in China. Nun steht der Entschluss der chinesischen Regierung fest: Gewisse Recyclingmaterialien dürfen nicht länger importiert werden – das betrifft auch Plastik. Was wird nun aus dem weltweiten "Müllbusiness"? Bis 21.30, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Amazonen – Die wehrhaften Frauen Sie sind der Inbegriff kämpfender Frauen – die Amazonen, deren Herkunft in Zentralasien vermutet wird. Die römische und griechische Mythologie ist voll von ihren Geschichten, im Krieg um Troja sollen sie eine entscheidende Rolle gespielt haben. Ihre Anführerin Penthesilea wird bei Homer von Achill getötet. Fakt ist: Die Legenden haben einen soliden historischen Hintergrund. Bis 23.20, ORF 2

0.35 HORRORFILM

The Purge: Anarchy (USA 2014, James DeMonaco) Fortsetzung des The Purge – Die Säuberung-Dystopie-Thrillers: Die Handlung setzt einige Stunden vor der jährlichen Purge-Nacht ein – einer Nacht, in der alle Verbrechen dieser Welt legal sind, von der Regierung eingeführt, um die Kriminalitätsrate niedrig zu halten. Wer wird zum Opfer und wer selbst zum Purger? Bis 2.25, Puls 4