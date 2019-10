Zweimal Gold für "Parents on Pornhub" für Rat auf Draht bei den IAB WebAds. Foto: VMLY&R Vienna

Zur Aufklärung der Kinder – über Pornoseiten – filmen sich Eltern beim Sex und laden die Videos auf Pornoseiten hoch. Die Idee von VMLY&R Vienna für Sextalks.at von Rat auf Draht schaffte es schon unter die Nominierungen beim Weltwerbefestival von Cannes. Donnerstagabend bekam die Kampagne zweimal Gold vom österreichischen Digitalwirtschaftsverband IAB.

Viermal Gold ging an die Mediaagentur Mindshare, dreimal an Wavemaker. Jung von Matt/Donau erhielt dreimal Gold, und VMLY&R Vienna zweimal

Je zwei Mal Gold erhielten die Kunden Erste Bank und Sparkasse sowie SeXtalks 2.0 – Sexualität und Digitale Medien mit "Parents on Pornhub". Die Kampagne ist auch "Best of Show" in der Kreativ-Kategorie, bei Media geht der Titel an Volvo.

Die Preisträger im Überblick:

Best in Show: Media

Kampagne: Volvo Smart Learning Pixel

Einreicher: Mindshare

Kunde: Volvo Car Austria

Kreativagentur: Mindshare

Mediaagentur: Mindshare

Best in Show: Kreativ

Kampagne: Parents on Pornhub

Einreicher: VMLY&R Vienna

Kunde: SeXtalks 2.0 – Sexualität und digitale Medien

Kreativagentur: VMLY&R Vienna

Mediaagentur: VMLY&R Vienna

Beste digitale Kampagne

Kampagne: Twice the Nice

Einreicher: Wavemaker, Jung von Matt/Donau

Kunde: Erste Bank und Sparkasse

Kreativagentur: Jung von Matt/Donau

Mediaagentur: Wavemaker

Beste integrierte Kampagne

Kampagne: jö Bonus Club Launch-Kampagne

Einreicher: Mindshare, Heimat Wien

Kunde: Unser Ö-Bonus-Club

Kreativagentur: Heimat Wien

Mediaagentur: Mindshare

Beste Data Insight Kampagne



Kampagne: Kenwood: 16 Prozent Umsatzsteigerung durch dynamisierte Werbemittel

Einreicher: dentsu X, De’Longhi – Kenwood

Kunde: De’Longhi – Kenwood

Kreativagentur: Fuchsfabrik Digitalagentur

Mediaagentur: dentsu X



Beste KPI-Kampagne

Kampagne: Volvo Smart Learning Pixel

Einreicher: Mindshare

Kunde: Volvo Car Austria

Kreativagentur: Mindshare

Mediaagentur: Mindshare



Beste B2B-Kampagne

Kampagne: B2B-Marketing neu gedacht

Einreicher: Mindshare, Beyond, Satisfaction

Kunde: Raiffeisen Bank International

Kreativagentur: Beyond, Mindshare

Mediaagentur: Mindshare

Corporate Social Responsibility (International)

Kampagne: Die E.V.A. Initiative

Einreicher: Mindshare

Kunde: Volvo Car Austria

Kreativagentur: Mindshare, Forsman Bodenfors, Grey, Fuel

Mediaagentur: Mindshare



Beste Social Media Kampagne (International)



Kampagne: Unhashtag Vienna

Einreicher: WIEN NORD + NOW

Kunde: WienTourismus

Kreativagentur: WIEN NORD + NOW

Mediaagentur: Österreich Werbung, Bacon & Bold



Websites & Microsites

Kampagne: The Future is Yours

Einreicher: papabogner, Jung von Matt/Donau

Kunde: Erste Bank und Sparkasse

Kreativagentur: Jung von Matt/Donau

Mediaagentur: Wavemaker



Online Video

Kampagne: First Christmas

Einreicher: Jung von Matt/Donau

Kunde: Erste Group

Kreativagentur: Jung von Matt/Donau

Mediaagentur: Wavemaker



Beste Kampagne (mit digitalem Schwerpunkt)



Kampagne: Parents on Pornhub

Einreicher: VMLY&R Vienna

Kunde: SeXtalks 2.0 – Sexualität und digitale Medien

Kreativagentur: VMLY&R Vienna

Mediaagentur: VMLY&R Vienna



Corporate Responsibility



Kampagne: Parents on Pornhub

Einreicher: VMLY&R Vienna

Kunde: SeXtalks 2.0 – Sexualität und digitale Medien

Kreativagentur: VMLY&R Vienna

Mediaagentur: VMLY&R Vienna



Nachwuchs-Talent des Jahres: Kreativ



Kampagne: First Christmas, Twice the Nice

Kunde: Erste Bank und Sparkasse

Einreicher: Eva Zefferer (Jung von Matt/Donau)



Nachwuchs-Talent des Jahres: Media



Kampagne: Lietz Least

Kunde: Raiffeisen Leasing

Einreicher: Livia Loigge (Mindshare)

(red, 3.10.2019)