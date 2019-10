Der WAC bleibt auch nach der zweiten Runde der Europa League ungeschlagen und gleichauf mit Roma. Foto: AP/Ronald Zak

Graz – Für den WAC läuft es in der Fußball-Europa-League weiter nach Wunsch. Die Kärntner erkämpften am Donnerstagabend in der Grazer Merkur Arena nach 0:1-Rückstand ein 1:1 gegen den italienischen Topclub AS Roma und sind nach dem Auftakt-4:0 bei Borussia Mönchengladbach weiter unbesiegt. Da auch die Roma in der ersten Partie 4:0 gewonnen hatte, liegt sie weiter mit dem WAC an der Spitze gleichauf.

Die ersatzgeschwächten Italiener gingen durch Leonardo Spinazzola (27.) glücklich, aber nicht unverdient in Führung. Michael Liendl (51.) sicherte den Hausherren mit einem herrlichen Weitschuss ins Kreuzeck aber noch den Punktgewinn. Der WAC überstand damit auch sein zweites Europacup-Gruppenspiel in der Club-Geschichte ohne Niederlage. Als nächste Hürde wartet am 24. Oktober (18.55 Uhr) Istanbul Basaksehir auswärts. (APA, 3.10.2019)

Fußball-Europa-League, Gruppe J, 2. Runde:

WAC – AS Roma 1:1 (0:1). Graz, Merkur Arena, 11.169, SR Tiago Martins (POR).

Tore:

0:1 (27.) Spinazzola

1:1 (51.) Liendl

WAC: Kofler – Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz – Schmid, M. Leitgeb, Ritzmaier (92. Wernitznig) – Liendl (88. Schmerböck) – Weissman (81. A. Schmidt), Niangbo

Roma: Mirante – Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola (80. Kolarov) – Diawara, Cristante (82. Veretout) – Kluivert, Pastore (77. Antonucci), Zaniolo – Kalinic

Gelbe Karten: Sollbauer bzw. Cristante, Zaniolo, Diawara, Kluivert