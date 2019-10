Die SPÖ-Rebellin will an ihren Forderungen nach einer fundamentalen Erneuerung der Partei festhalten und auch im Nationalrat dafür kämpfen

Sie steht für die vehement geforderte Verjüngung der SPÖ: Nationalratsabgeordnete Julia Herr. Foto: David Pichler

Wien – Anfangs sah es so aus als würde der historisch größte Verlust der Sozialdemokratie auch bedeuten, dass ihre 27-jährige Kandidatin Julia Herr den Einzug in den Nationalrat verpassen würde. Sehr zum Ärger der Jungen in der Partei, die nach dem roten Wahldebakel eine Grunderneuerung und Verjüngung forderten. Das vorläufige Endergebnis der Nationalratswahl, das am Donnerstag bekannt gegeben wurde, verschaffte Herr nun doch einen Platz im Hohen Haus. Sie zieht über die Bundesliste ein.

Auf Facebook bekräftigte die Chefin der Sozialistischen Jugend ihre Forderungen von kurz nach der Wahl: "Egal ob Mandat oder nicht – es braucht eine inhaltliche, organisatorische und personelle Erneuerung unserer Partei", so Herr. Für diese Neuausrichtung kämpfe Herr auf der Straße, auf Facebook und nun auch im Nationalrat.

Mit den jüngsten Verschiebungen verpasste dagegen die Vorsitzende der größten Einzelgewerkschaft GPA, Barbara Teiber, ihr Nationalratsmandat. Die bisherige Sicherheitssprecherin der SPÖ, Angela Lueger, war ebenso knapp an einem Einzug über ihren Wahlkreis gescheitert wie die Ex-Staatssekretärin Mona Duzdar.

Proteste der Jugendorganisation

Am Montag nach der Wahl verließen die SPÖ-Jugendorganisationen geschlossen die Sitzung des Parteivorstandes, um gegen die Wahl von Christian Deutschs zum Bundesgeschaftsführer zu protestieren. Herr empfand die Diskussionen im Gremium als "sinnlos". Daraufhin entbrannte eine Diskussion über die Zukunft der Partei, die vielfach öffentlich ausgetragen wurde.

Erst am Donnerstag wurde intern spekuliert, ob Julia Herr zur zweiten Bundesgeschäftsführerin aufgewertet werden könnte um sich um die Modernisierung und Verjüngung der Partei zu kümmern. Zwei Geschäftsführer hätten in der SPÖ durchaus Tradition, sagt ein Parteiinsider zum STANDARD. Deutsch erteilte einer Bestellung Herrs zur Geschäftsführerin auf "oe24.tv" allerdings eine Absage. (red, 4.10.2019)