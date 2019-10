Hunderte Demonstranten versammelten sich am Freitag um ihren Unmut über das Vermummungsverbot kundzutun. Die Protestbewegung fordert, dass die Regierung fünf Kernforderungen erfüllt. Foto: AP Vincent Yu

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat am Freitag unter Berufung auf das Notstandsgesetz ein umstrittenes Vermummungsverbot für Demonstranten erlassen. Ziel sei es, die Gewalt in den Griff zu bekommen, sagte Lam. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass die Entscheidung, Gesichtsmasken bei Protesten per Notverordnung zu verbieten, die Lage weiter aufheizt.

Für das Vermummungsverbot greift Lam nämlich auf ein Notstandsgesetz aus der Kolonialzeit zurück, das seit mehr als 50 Jahren nicht mehr zur Anwendung gekommen war. Es werde kein Notstand über die gesamte Stadt verhängt, betonte Lam. Das Gesetz ermögliche es aber den Behörden, "jegliche Anordnungen im öffentlichen Interesse zu erlassen". Es soll bereits in der Nacht auf Samstag in Kraft treten.

Hunderte Büroangestellte mit Gesichtsmasken versammelten sich am Vormittag, um ihren Unmut über den Entscheid kundzutun. Die für Freitagabend angekündigten Kundgebungen in 18 Stadtteilen der chinesischen Sonderverwaltungszone sollen trotz Verbot stattfinden.

Höchststrafe: Ein Jahr Gefängnis

Unklar blieb zunächst, wie ein Vermummungsverbot durchgesetzt werden kann. Zwar nutzten in den vergangenen Monaten tatsächlich viele Demonstranten Masken, um sich der Polizei nicht zu erkennen zu geben und sich vor Tränengas zu schützen. Doch aus Furcht vor Krankheitserregern gehen viele Menschen in der dicht besiedelten Stadt grundsätzlich nur mit einem Mundschutz vor die Tür. Lam erklärte, es werde Ausnahmen für einige Personen geben, die auf Masken angewiesen seien.

Davon abgesehen soll dem Ministerium für Innere Sicherheit zufolge das Tragen von Masken in Menschenansammlungen von mindestens fünf Personen verboten sein. Verstöße würden mit einer Höchststrafe von einem Jahr Gefängnis geahndet.

Lockerungen der Gewaltrichtlinien



Laut einer neuen Dienstvorschrift haben Hongkongs Polizisten zudem mehr Handlungsspielraum erhalten – noch vor den schweren Straßenschlachten an Chinas Staatsfeiertag, bei denen ein 18-Jähriger angeschossen wurde. Aus dem Dokument geht hervor, dass die Beamten nun selbst darüber entscheiden dürfen, wie viel Gewalt sie bei schwierigen Einsätzen anwenden. Bisher war ihnen deutlich gemacht worden, dass sie für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen würden. Dieser Passus wurde gestrichen.



Schon seit fünf Monaten protestieren Hongkonger gegen die Regierung Lams, die die Protestbewegung als langen Arm der kommunistischen Führung in Peking sieht. Viele fürchten um die politische Freiheiten, die ihnen in der Sonderverwaltungszone im Gegensatz zum chinesischen Festland gewährt werden. Die ehemalige britische Kronkolonie ist seit 1997 Teil der Volksrepublik.



Lam erfüllte bislang nur eine von fünf Forderungen der Demonstranten: Der Rückzug eines umstrittenen Gesetzesentwurfs, der Hongkongs Justiz erstmals erlaubt hätte, von Peking gesuchte Kriminelle an China auszuliefern. Dieser Entwurf war der Auslöser der Proteste gewesen. Lam überging aber die weiteren Kernforderungen der Protestbewegung, etwa nach einer unabhängigen Prüfung der Polizeibrutalität, nach einer Amnestie für die bisher 1.183 Festgenommenen oder nach politischen Reformen, um freie Wahlen zu garantieren, die Peking Hongkong einst versprochen hatte. (fmo, Reuters, 4.10.2019)