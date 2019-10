Das kommende Jahr bringt eine schrittweise Erholung, der Privatkonsum wächst stabil. Die Arbeitslosenrate sinkt heuer, steigt dann aber leicht an

"Insbesondere in der Industrie dürfte die Talsohle noch nicht erreicht sein", erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut am Freitag.

Foto: imago

Wien – Österreichs Wirtschaft wächst heuer und nächstes Jahr nur gedämpft – ist aber weit entfernt von einer Rezession. Für 2019 erwarten Wifo und IHS unverändert 1,7 beziehungsweise 1,5 Prozent reales BIP-Plus, für 2020 haben sie die Prognosen am Freitag auf 1,4 beziehungsweise 1,3 Prozent gesenkt. Die Arbeitsmarkt-Erholung endet, die Inflation bleibt niedrig. Brexit und Handelsthemen sind die größten Abwärtsrisiken.

Die österreichische Wirtschaft wächst 2019 und 2020 nur gedämpft. Foto: apa

Im Lauf des kommenden Jahres soll sich die Konjunktur schrittweise erholen. Dass im Gesamtjahr 2020 nicht mehr Wachstum abzusehen ist, hängt mit dem recht geringen statistischen "Überhang" von 2019 und einem noch schwachen Start ins nächste Jahr zusammen. Allerdings sei gegenüber der Juni-Prognose für 2020 "ein etwas ungünstigeres internationales Konjunkturbild" zu erwarten, "insbesondere für den Euroraum", sagt das Institut für Höhere Studien (IHS). 2018 ist die heimische Wirtschaft real nur um 2,4 Prozent gewachsen und nicht, wie lange Zeit gedacht, um 2,7 Prozent.

Abgekühlte Konjunktur

Heuer im Frühjahr hat sich die Konjunktur in Österreich – so wie international – abgekühlt, insbesondere die Exporte haben beträchtlich an Dynamik verloren, während der Privatkonsum stabil expandierte, berichtet das Wifo. Für das zweite Halbjahr sind die Aussichten verhalten, die Einschätzungen der Sachgütererzeuger haben sich laut Konjunkturtest deutlich eingetrübt. Der Tiefpunkt der Wirtschaftsentwicklung dürfte gemäß dem internationalen Umfeld Ende 2019 erreicht werden.

Die Arbeitslosenrate dürfte heuer weiter zurückgehen, 2020 aber leicht steigen. Den Maastricht-Überschuss im Staatshaushalt sehen heuer beide Institute besser als 2018, nächstes Jahr dürfte er aber nicht zuletzt wegen einiger kurz vor der Nationalratswahl im Parlament beschlossener Maßnahmen etwas schlechter als erwartet ausfallen. (APA, 4.10.2019)