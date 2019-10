Noch ist das Baby namenlos. Foto: APA/AFP/TARONGA ZOO/RICK STEVENS

Sydney – Freude über einen seltenen Nachzucht-Erfolg im Taronga-Zoo in Sydney: Dort ist ein männlicher Tonkin-Schwarzlangur (Trachypithecus francoisi) zur Welt gekommen. Die natürliche Heimat dieser sehr schlank gebauten Affen ist eine Region, die sich vom Süden Chinas bis ins nördliche Vietnam erstreckt. Die Regenwaldbewohner werden im Schnitt einen halben Meter lang, dazu kommt ein Schwanz, der seinerseits fast einen Meter lang werden kann.

Da die Regenwälder der Region zunehmend gerodet werden, ist der Bestand der Affen seit Jahrzehnten am Schrumpfen. Mittlerweile gilt die Spezies als vom Aussterben bedroht. In freier Wildbahn gibt es nach Schätzungen des Taronga-Zoos nur noch 3.000 Affen dieser Art. "Einen Tonkin-Schwarzlangur in der Wildnis zu sehen, ist unglaublich selten, aber ein Baby zu sehen, ist noch viel seltener", sagte eine Tierpflegerin.

Ein echter Hingucker ist die Farbe des Äffchens, das vergangene Woche zur Welt kam und noch keinen Namen hat: Das Orange steht in starkem Kontrast zur schwarzen Färbung der Mutter. In nur wenigen Wochen wird das auffällige Fell des Babys jedoch genauso dunkel sein. Außerdem wird es dann den für die Spezies typischen Haarschopf ausbilden. (red, APA, 4. 10. 2019)