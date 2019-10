Aus dem Kellerabteil wurde starker Gestank wahrgenommen. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Bei dem stark verwesten Leichnam, den die Polizei am Donnerstag in Wien-Floridsdorf in einer Kühltruhe in einem Kellerabteil gefunden hat, handelt es sich um einen Mann. Der Mieter des Abteils sagte gegenüber der Polizei, dass es sich um einen Freund handle, den er leblos aufgefunden und in Plastiksäcke verpackt habe.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, ergab die erste gerichtsmedizinische Obduktion keine äußerlichen Hinweise auf Fremdverschulden. Weitere forensische Untersuchungen, wie etwa ein toxikologisches Gutachten, stehen noch aus.

Bei Räumungsarbeiten im Keller des Hauses wurde am Donnerstag massiver Gestank wahrgenommen. Die Polizei stieß dann in dem Kellerabteil auf große Müllsäcke in einer nicht eingeschalteten Kühltruhe. Wegen des starken Verwesungsgeruchs wurde das Landeskriminalamt verständigt. (APA, 4.10.2019)