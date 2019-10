Künftig sollen sich weniger Menschen in den italienischen Zentren für Asylsuchende und Migranten befinden. Foto: Andreas SOLARO / AFP

Rom/Wien – Der italienische Außenminister Luigi Di Maio plant eine Maßnahme zur Beschleunigung des Abschiebungsprozesses von Migranten. "Damit können wir in vier Monaten feststellen, ob Personen, die in Italien eingetroffen sind, hierbleiben können, oder zurückgeführt werden sollen. Derzeit muss man dafür bis zu drei Jahre warten", sagte Di Maio der Tageszeitung "La Repubblica".

Italien plane ein System zur Migrantenrückführung dank Abkommen mit den Herkunftsländern der Migranten. Bisher habe die italienische Regierung zu wenig in Sachen Rückführungen unternommen, kritisierte Di Maio. Er will eine Liste von sicheren Häfen in Nordafrika erstellen, wohin Migranten ohne Recht auf Verbleib in Italien zurückgeführt werden sollen. Vor allem die Rückführung von Migranten aus Tunesien und Ägypten soll beschleunigt werden. Di Maio plant kommende Woche einen Besuch in Tunesien.

Staatsbürgerschaft mit Schulabschluss

In der Abgeordnetenkammer hat indes die Prüfung eines Gesetzesentwurfs zur Einführung des Prinzips des "Ius culturae" bei der Staatsbürgerschaftsverleihung begonnen. Kinder von Ausländern, die in Italien die Schule abgeschlossen haben, könnten laut einem von den Koalitionskräften getragenen Gesetzesentwurf automatisch die italienische Staatsbürgerschaft erhalten. Der Gesetzesentwurf ist ein Hauptanliegen der Regierungspartei PD (Demokratische Partei). Diese betrachtet das "Ius culturae" als ersten Schritt vor der Einführung des sogenannten "Ius soli", des Geburtsortprinzips in Sachen Einbürgerung, gegen das sich die Rechtsparteien wehren.

Die Rechtspartei Fratelli d'Italia demonstrierte am Donnerstag vor der Abgeordnetenkammer gegen den Gesetzesentwurf. "Die italienische Staatsbürgerschaft verschenkt man nicht", betonte Parteichefin Giorgia Meloni. Sie kündigte eine Unterschriftensammlung in ganz Italien an, um Staatspräsident Sergio Mattarella aufzurufen, das "Ius soli" nicht zu ratifizieren, sollte es vom Parlament verabschiedet werden. Italien besetze ohnehin schon Platz eins in Europa bei der Zahl eingebürgerter Ausländer. (APA, 4.10.2019)