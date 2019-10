Sie spielen gerne? Vielleicht sogar Shooter und mögen Call of Duty? Dann kommen Sie zu uns in die Redaktion und spielen mit Games-Redakteur Daniel Koller den neuesten Teil der Serie, Call of Duty: Modern Warfare

In dieser Galerie: 3 Bilder Mit dem User-STANDARD erhalten Sie die Gelegenheit, den neuesten Teil der erfolgreichen Spieleserie Call of Duty zu testen – hier können Sie sich bewerben. Daniel Koller freut sich auf seinen Mitspieler aus der Community. Actionreiches Gaming wartet auf Sie. Foto: Activision

Verraten Sie uns und den Zusehern danach, was Sie beim Spielen beeindruckt hat und auf welche Features sich die STANDARD-Community besonders freuen darf. Als Bonus dürfen Sie das neue Spiel mitnehmen und als Erinnerung an den Test in der Redaktion behalten.

Ihre Entscheidungskraft ist gefragt

Die Welt lässt sich nicht länger in Schwarz und Weiß einteilen – die Grautöne sind es, auf die es in Zukunft ankommen wird. In Call of Duty: Modern Warfare ist es wichtiger denn je, Entscheidungen zu treffen. Abhängig davon, ob Sie Charaktere als Feinde oder Freunde identifizieren, werden Sie vom Spiel belohnt – oder nicht. Zahlreiche Spielmodi erlauben es Ihnen, auch online mit und gegen Ihre Freunde zu spielen und zu zeigen, dass Sie zu den Besten gehören. Sie können sich aber auch durch die stilvoll erzählte Geschichte spielen.

Jetzt mitmachen und Call of Duty: Modern Warfare probespielen

Mit dem User-STANDARD erhalten Sie die Gelegenheit, den neuesten Teil der erfolgreichen Spieleserie Call of Duty für die Playstation 4 zu testen. Gemeinsam mit Games-Redakteur Daniel Koller erleben Sie die neuen Features und können Ihre Skills vor der Kamera zeigen. Sie werden das Spiel richtig gut kennenlernen und der STANDARD-Community authentisch von Gamer zu Gamern erzählen, was Sie beim Spielen begeistert hat. Ihr Spiel mit Daniel Koller wird anschließend in Videoform auf derStandard.at veröffentlicht.

Bewerben Sie sich einfach über dieses Formular. Wir melden uns dann bei Ihnen – idealerweise mit einer Einladung in unsere Redaktion. Gespielt wird dann in Abstimmung mit Ihnen – zwischen 5. und 8. November 2019.

Jetzt bewerben!