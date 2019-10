Wissen wir, was wir tun müssen, um die globale Erwärmung zu stoppen und rückgängig zu machen? Als der US-amerikanische Sachbuchautor, Aktivist und Unternehmer Paul Hawken diese Frage vor einigen Jahren an Klima- und Umweltexperten richtet, lässt ihn deren Reaktionen staunen: Keine und keiner hat eine To-do-Liste für die Klimawende parat, niemand zückt den Masterplan. Und das, obwohl all diese Menschen seit Jahren Lösungen für die Klimakrise entwickeln. Doch alle arbeiten für sich allein, niemand vernetzt ihre Ideen.

Hawken, seit vielen Jahren selbst im Klimaschutz aktiv und mit Machermentalität ausgestattet, bohrt weiter: Was würde passieren, wenn man all die bestehenden Strategien und Ansätze zur Eindämmung der Erderwärmung verknüpfen und umsetzen würde? Was würde es kosten? Hawken fasst einen ambitionierten Plan: Nicht weniger als eine Anleitung für die Klimawende will er erstellen – und trommelt dafür Gleichgesinnte zusammen: Forscher und Wissenschafterinnen, Ingenieure und Gestalterinnen.

Wissen aus der ganzen Welt

2013 wird das Projekt Drawdown geboren. "Drawdown" – zu deutsch Absenkung, Abbau bezeichnet dabei jenen Zeitpunkt, an dem die Konzentration der Treibhausgase ihren Höhepunkt erreicht hat und von da an jährlich abnimmt. Heute hat das Projekt im Kern 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 22 Ländern; 40 Prozent sind Frauen, die Hälfte promoviert, aus allen akademischen Ecken. Ein Beirat kommt dazu – bestehend aus 120 Geologen, Ingenieuren, Agrarwissenschaftern, Biologen, Technikern, Architekten und Finanzanalysten. Sie finden überall auf der Welt Konzepte und Praxisideen mit gehörig Potenzial für die Klimawende, wählen die 100 vielversprechendsten aus und versammeln sie in einem Buch, das nun auch auf Deutsch vorliegt.

1050 Gigatonnen Potenzial

Das gemeinsame Potenzial der Ansätze ist gewaltig, wie im Buch schlüssig vorgerechnet wird: Würde man sie alle umsetzen, ließen sich in den nächsten 30 Jahren rund 1050 Gigatonnen klimaschädlicher Gase aus der Atmosphäre holen.

Manche der auf 400 Seiten vorgestellten Projekte setzen regional an, manche sind bereits Bestandteil von Politikplänen. Die Ideen zielen auf sieben Bereiche – Gebäude und Städte, Stromerzeugung, Nahrung, Landnutzung, Wertstoffe, Transport und die Gleichstellung von Frauen. Elektrisch betriebene Hochgeschwindigkeitszüge kommen vor, globale Aufforstung, die Einbindung indigener Gruppen mit ihrem Wissen um die Natur, neue Techniken für emissionsarme Reisproduktion, der Ausbau von Windkraft, Bauen mit Holz, Bildungsprojekte für Mädchen, um den Bevölkerungswachstum einzudämmen.

"Drawdown – Der Plan" ist ein gut verständliches und sehr informatives Buch. Und es ist ein echter Mutmacher. Politische Entscheider möchte man nach der Lektüre fragen: Und worauf wartet ihr? (Lisa Mayr, 6.10.2019)

Paul Hawken, "Drawdown – Der Plan. Wie wir die Erderwärmung umkehren können". € 28,80 / 408 Seiten. Gütersloher Verlagshaus, München 2019