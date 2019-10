Mit der neuen App will Wien digital(er) werden. Foto: Getty Images/iStockphoto

Wien – Schon jetzt bieten die Apps der Stadt Wien direkten Zugang zu digitalen Angeboten der Stadt, etwa Echtzeitmitteilungen über Störungen der Wiener Linien oder Wetterwarnungen. Auch die aktuellen Wartezeiten in Bezirksämtern lassen sich abfragen, dazu gibt es einen Stadtplan mit Routingfunktion und ein Lexikon, das die Herkunft von Straßennamen erklärt. Ein QR-Code-Reader kennzeichnet geprüfte Inhalte der Stadt Wien.

Schanigärten und Parkpickerl

Nun will man all diese Funktionen in einer App bündeln und damit Benutzerfreundlichkeit und Effizienz verbessern. Die alten Apps sollen vorerst weiterhin verwendbar bleiben. Die neue App wurde laut Stadt Wien technisch komplett erneuert, zusätzliche Funktionen sollen dazukommen.

In der ersten Version können etwa Schanigärten und Parkpickerl mit der App beantragt werden, in Zukunft sollen noch mehr Amtswege als schon jetzt digital durchführbar sein.

iOS-Version 13 notwendig

100 Personen können die neue App vorab testen, Feedback geben und an der Gestaltung mitwirken. Voraussetzung ist ein iPhone mit der neuen iOS-Version 13 – direkt via App kann dann Feedback an die Entwickler gegeben werden. (red, 5.10.2019)