Der Wiener mag's gerne gemütlich. Wohlproportionierte Innenräume in dicken Wänden, die bittschön von außen verputzt und ein bissl nett dekoriert sind. Keine scharfen Kanten, nicht zu viel Glas, und die Technik soll um Himmels willen hinter der schönen Kulisse verbleiben. Zu viel Transparenz lenkt nur ab, zu viel Dynamik ist ungut fürs Temperament. Die Erforschung dieser Gemütlichkeit hat zweifellos zu hervorragender Architektur geführt, man denke an Adolf Loos, Josef Frank oder Hermann Czech. Sie macht aber auch blind.

Als der damalige Stadtrat Hannes Swoboda Anfang der 1990er das Schulbauprogramm 2000 ins Leben rief und eine Handvoll Direktaufträge an Architekten vergab, öffnete sich ein Fenster in eine andere Welt: experimentell, neugierig, offen. Helmut Richters Schule am Kinkplatz war einer dieser Schulbauten, und mit Sicherheit der radikalste. Stahl, Glas, viel Licht, viel Luft. Eines der wenigen gebauten Beispiele der Hightech-Architektur, die in Großbritannien und Deutschland die Postmoderne auf breiter Front ablöste, in Österreich aber nie Fuß fasste. Zu ungemütlich, verstehen S'.

Mit so viel Transparenz umzugehen, das muss man natürlich lernen. Das ist nicht immer leicht. Keine Frage, es gab Probleme mit Überhitzung und Akustik. Doch diese resultierten vor allem aus kurzfristigen Umplanungen (die geplanten Photovoltaik-Paneele wurden kurzerhand gestrichen) und aus dem Stand der Technik von 1994. Nichts, was man heute nicht in den Griff bekäme, wenn man etwas Mut zur Eigeninitiative aufbringt und nicht typisch wienerisch jammert und auf Befehle von oben wartet.

"Die Schule war sein Meisterwerk", so die Witwe Helmut Richters, die Architektin Silja Tillner, die sich wie viele Architekten für Erhalt und Sanierung einsetzt. "Sie ist sein einziges öffentliches Gebäude, sie bringt sein räumliches und konstruktives Wissen auf den Punkt und wurde sehr behutsam in die Topografie des Hangs integriert." Sie ist in Österreich einzigartig.

Es ist der Stadt Wien anzurechnen, dass sie sich mit Expertenworkshops um eine Lösung bemüht. Weniger hilfreich ist es, dass die drei Gutachten, die Sanierungssummen von rund 27 bis 55 Millionen Euro veranschlagen, nicht publikgemacht werden. Mit Gutachten kann leicht Politik gemacht werden, wenn nur die Summen unter dem Strich veröffentlicht werden. Das führt uns aber nicht weiter. Mehr Transparenz, bitte!

Auch an Ideen für die Nutzung des seit zwei Jahren leerstehenden Baus sollte es nicht mangeln. Warum nicht die damals energetisch visionären Hightech-Konzepte ins Heute überführen? Warum nicht ein Klimalabor, eine Ökologie-Akademie, eine Schule der Zukunft? Warum nicht den Spirit des Experiments wiederaufnehmen und weiterdenken? Mehr Mut, mehr Kanten, Bühne frei für die Technologie! Träge Gemütlichkeit gibt es eh genug in Wien.