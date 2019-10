So offen darf das Buch in der Türkei nicht mehr aufliegen. Foto: Yann Schreiber / AFP

Istanbul – Das Kinderbuch "Good Night Stories for Rebel Girls" – zu Deutsch: Gutenachtgeschichten für rebellische Mädchen – verkaufte sich weltweit millionenfach. In der Türkei wird das Buch nun teilweise aus den Verkaufsregalen verbannt und wie Pornografie behandelt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Das Buch, das eine Reihe von inspirierenden Geschichten über historische Frauen enthält, hat laut türkischer Regierung "einen schädlichen Einfluss auf den Geist von Minderjährigen". So heißt es in der Stellungnahme des Gremiums für den Schutz von Minderjährigen.

Autorin will weiterkämpfen

Die Entscheidung der Behörden hat zur Folge, dass das Buch nur noch an Volljährige verkauft und nicht mehr in Geschäften offen ausgelegt werden darf.

Francesca Cavallo, eine der Autorinnen, zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung: "Mädchen verdienen es, mit weiblichen Vorbildern aufzuwachsen. Sie verdienen, dass sie in dem Wissen älter werden, dass sie alles sein können, was sie wollen." Cavallo will ihren Kampf gegen Diskriminierung fortsetzen: "Wenn sich eine Regierung durch ein Kinderbuch bedroht fühlt, das für Gleichberechtigung steht, bin ich noch motivierter." (red, 4.10.2019)