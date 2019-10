Der britische Premier hat in offiziellen Dokumenten zugesagt, am 19. Oktober einen Brexit-Aufschub zu beantragen – sofern es noch keinen neuen Deal mit der EU gibt

Der Premier will einen Antrag nach Brüssel schicken, sollte es bis zum 19. Oktober keinen Deal geben. Foto: Reuters / HENRY NICHOLLS

London – Entgegen seinen öffentlichen Ankündigungen ist der britische Premierminister Boris Johnson doch zu einem Antrag auf eine Verschiebung des Brexit bereit. Dies geht aus offiziellen Dokumenten hervor, die die Regierung in London dem schottischen Höchstgericht übermittelt hat. Demnach wird Johnson der EU einen entsprechenden Antrag schicken, wenn es bis zum 19. Oktober keinen Deal geben sollte.

Die schottisch-nationalistischen Abgeordnete Joanna Cherry kritisiert Johnson auf Twitter: Johnson sei voller Widersprüche. Daher brauche es eine bindende Verordnung. Der Tweet zeigt außerdem das offizielle Dokument, in dem sich Johnson für eine Brexit-Verlängerung bereit zeigt.

Diese Zusage steht zwar im Widerspruch mit dem harten Brexit-Kurs, den Johnson seit Wochen fährt, allerdings ist sie kaum überraschend: Johnson würde damit den Bestimmungen des Anfang September vom Londoner Unterhaus beschlossenen Gesetzes gegen den No-Deal-Brexit, dem sogenannten Benn Act, entsprechen. Dieses verpflichtet ihn im Falle einer ausbleibenden Einigung einen Brexit-Aufschub zu beantragen.

Allerdings hatte der Premier bisher stets offen gehalten, ob er sich an die Vorgabe halten will. Jüngst hatte er noch mit der Aussage für Aufsehen gesorgt, er würde lieber "tot in einem Graben liegen", als um Vertagung anzusuchen. Die britische Regierung hat bisher noch keine Stellungnahme zu den Gerichtsdokumenten abgegeben.

Der britische Premier hat bisher kategorisch ausgeschlossen, dass sein Land über den 31. Oktober hinaus in der Europäischen Union bleibt. Diese Woche übermittelte er der EU einen neuen Vorschlag für die Lösung des Streits um den irischen "Backstop", dem aber wenig Erfolgsaussichten gegeben werden. (red, APA, 4.10.2019)