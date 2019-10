7.30 ALLE DA?

Kasperl & Leopold: Das gestohlene Armband Für kleine (und große) Kinder, die um diese Uhrzeit schon wach sind: Trixi hat Geburtstag, und alle sind mit den Vorbereitungen für ihr Geburtstagsfest beschäftigt. Lila hat sogar ein Armband für Trixi gebastelt. Alles sieht nach einer perfekten Überraschung für Trixi aus, wäre da nicht Hu, die gemeine Hexe. Bis 7.55, ORF 1

10.15 THEMENTAG

Lange Nacht der Museen Anlässlich der 20. Langen Nacht der Museen unternimmt ORF 3 ab 10.15 Uhr einen mehr als 21 Stunden langen dokumentarischen Streifzug durch die Geschichte Österreichs und greift die Inhalte aktueller Ausstellungen auf. Ab 20.15 Uhr steht eine einstündige Live-Sondersendung aus dem Museumsquartier auf dem Programm. Bis 7.00, ORF 3

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Kinderbetreuungsgeld: Warum bekommt Frau G. 12.000 Euro für ihre Tochter nicht ausbezahlt? / Mieter ärgern sich: Warum können sie ihre Wohnungen nicht wie zugesagt kaufen?

Bis 18.57, ORF 2

18.10 MAGAZIN

Mit offenen Karten: Algerien – Enttäuschte Hoffnung? Algerien ist reich an Ressourcen. Das Land hat eine strategische geografische Lage, Öl- und Gasvorkommen, eine junge Bevölkerung, über 1000 Kilometer Mittelmeerküste, geologische Besonderheiten. Und doch erlebte das Land nie eine entsprechende wirtschaftliche Entwicklung. Welche geschichtlichen und politischen Hintergründe erklären dieses Phänomen? Bis 18.20, Arte

19.20 DOKUMENTATION

Hongkongs Freiheit und die Kunst Ausnahmezustand in Hongkong, Hunderttausende protestieren gegen Polizeigewalt und Chinas Einflussnahme. Unter ihnen auch Hongkongs Künstler. Zu welchen Waffen greifen sie? Und welchen Preis hat ihr Kampf? Bis 20.00, 3sat

20.15 DÜSTER

Mörderland(La Isla Minima, SP 2014, Alberto Rodríguez)Zwei Madrider Polizisten werden in eine Kleinstadt in Andalusien geschickt, um nach zwei verschollenen minderjährigen Schwestern zu suchen. Hier in der Provinz herrscht aber auch nach Francos Tod das Gesetz des Schweigens. Die beiden Polizisten müssen ihre Differenzen überwinden, um den Mörder zu entlarven. Düsterer Thriller mit Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez. Bis 22.20, Tele 5

Zwei Madrider Polizisten im andalusischen Niemandsland:_Raul Arévalo und Javier Gutiérrez im dunklen Thriller "Mörderland", 20.15 Uhr, Tele 5. Foto: Polyfilm/JulioVergne

20.15 KRIMI

Marie Brand und der Duft des Todes (D 2019, Michael Zens) Um sich finanziell zu sanieren, lässt sich Falk Ziegler vom vorbestraften Einbrecher Roland Born zu einem vermeintlich todsicheren Bankraub überreden. Born stirbt bei dem Coup. Von seinem Komplizen und auch von Zieglers Tochter Lea fehlt nach dem Mord jede Spur. Spannender Fall für Marie Brand (Mariele Millowitsch) und ihren Kollegen Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann). Bis 21.50, ORF 2

20.15 REPORTAGE

Finanzpolizei Die Beamten der Finanzpolizei sagen der illegalen Teigtascherlproduktion den Kampf an und machen sich auf den Weg zu einer verdächtigen Wohnung. Sie entdecken Arbeitsflächen und Lebensmittel, die für die Produktion benötigt werden, sowie auch Tiefkühltruhen voll mit Teigtaschen. Bis 21.15, ATV

22.20 THRILLER

Thirteen Days(USA 2000, Roger Donaldson) Oktober 1962: Dreizehn Tage Zeit bleiben US-Präsident John F. Kennedy für eine politische Lösung der Kubakrise. Die UdSSR hat auf der Karibikinsel Mittelstreckenraketen installiert. Es wird eng, ganz eng. Die Atomkatastrophe scheint unvermeidlich. Politthriller nach historischen Tatsachen mit Kevin Costner. Bis 0.45, Servus TV

(Astrid Ebenführer, 5.10.2019)