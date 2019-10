11.05 DISKUSSION

Wahl in Vorarlberg Am 13. Oktober wählt Vorarlberg einen neuen Landtag. Mit ORF-Vorarlberg-Chefredakteur Gerd Endrich diskutieren Markus Wallner (ÖVP), Christof Bitschi (FPÖ), Johannes Rauch (Grüne), Martin Staudinger (SPÖ) und Sabine Scheffknecht (Neos). Bis 12.00, ORF 2

16.55 MAGAZIN

Metropolis Metropolenreport Göteborg. / David Diops Roman Nachts ist unser Blut schwarz. / Nach der Odyssee: der Dokumentarfilm The Remains. / Matthias Gnehms Graphic Novel Salzhunger. / Atelierbesuch bei Daiga Grantina in Paris. / Porträt des rumänischen Dirigenten Cristian Macelaru. Bis 17.40, Arte

20.15 KRIMI

Polizeiruf 110: Dunkler Zwilling Nachdem eine 16-jährige Ausreißerin in Rostock tot aufgefunden wurde, stoßen die Kommissare bei ihren Ermittlungen auf 15 Jahre zurückliegende ungeklärte Mordfälle mit ähnlichem Muster. Düsterer, dichter Krimi, bei dem die Ermittler König (Anneke Kim Sarnau) und Bukow (Charly Hübner) an ihre psychischen Grenzen stoßen. Bis 21.45, ARD

Ein Serienmörder bringt die Ermittler König (Anneke Kim Sarnau) und Bukow (Charly Hübner) im "Polizeiruf 110" an ihre Grenzen – 20.15 Uhr, ARD. Foto: ARD

20.15 THRILLER

Wiener Blut(Ö 2019, Barbara Eder) Eine Wiener Privatbank, verstrickt in zweifelhafte Geschäfte mit einem radikalislamischen Verein. Briefkastenfirmen, dunkle Kanäle, Terrorverdacht, ein scheinbarer Selbstmord, der keiner sein kann. Und eine Staatsanwältin mit ägyptischen Wurzeln, deren eigene Tochter sich in ein lebensgefährliches Netzwerk zu verstricken droht: brisante Zutaten für Barbara Eders neuen Film. Bis 21.50, ORF

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Der Koalitionspoker – Kunst der Kompromisse Bei Claudia Reiterer diskutieren über die Regierungsbildung die Exgesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP), Exinnenminister Franz Löschnak (SPÖ), Exklubobmann Walter Rosenkranz (FPÖ), Exabgeordneter Walter Öllinger (Grüne) und Matthias Strolz, Exchef der Neos. Bis 23.05, ORF 2

22.25 DOKUMENTATION

Der schwierige Weg zur deutschen Einheit Die Friedliche Revolution hat sie möglich gemacht: die Einheit Deutschlands. Aber vollendet wurde sie durch einen Vertrag, der das Ergebnis dramatischer Verhandlungen zwischen den beiden deutschen Staaten und den Alliierten war. Ein Film von Ulrich Stein und Gerhard Spoerl über den Zwei-plus-Vier-Vertrag. Bis 23.20, Arte

23.05 DOKUMENTARFILM

Peter Falk versus Columbo Ein alter Trenchcoat, eine halb zerkaute Zigarre, ein deprimierter Hund und eine Frau, die durch ihre Abwesenheit omnipräsent ist: Das ist Columbo – TV-Kommissar, Antiheld und Publikumsliebling, gespielt von Peter Falk. Doch der Columbo-Darsteller hatte viel mehr im Repertoire, er arbeitete mit großen Regisseuren wie John Cassavetes, Sidney Pollack und Wim Wenders. Sehenswerte Dokumentation von Gaëlle Royer und Pascal Cuissot. Bis 0.00, ORF 2

(Astrid Ebenführer, 5.10.2019)