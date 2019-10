Foto: Reuters/Andreas Gebert

München – Nach einer mehrwöchigen Bieterschlacht um den deutschen Beleuchtungshersteller Osram ist am Freitagabend eine Entscheidung gefallen. Der steirische Chip-Hersteller Ams ist vorerst gescheitert. Das Unternehmen aus Premstätten bei Graz konnte nicht genügend Osram-Aktionäre von seinem 4,5 Milliarden Euro schweren Angebot überzeugen.

Ams hatte gefordert, dass ihnen mindestens 62,5 Prozent der Osram-Anteile angedient würden. Tatsächlich nahmen nur 51,6 Prozent die Offerte an, die am Dienstag ausgelaufen war, oder verkauften ihre Aktien direkt an Ams. Das wochenlange Hin und Her um Osram hat viele Privatanleger verunsichert, die knapp ein Viertel der Osram-Aktien halten.

Ams ist allerdings mit 19,99 Prozent inzwischen größter Aktionär von Osram und gibt den Plan einer Übernahme noch nicht auf. "Mit der Unterstützung der Ams-Aktionäre prüft Ams strategische Optionen, um die Akquisition von Osram, die ein stärkeres kombiniertes Unternehmen schafft, auf Basis seiner Aktionärsposition weiter zu verfolgen", hieß es in der Mitteilung.

Die deutsche Gewerkschaft IG Metall appellierte immer wieder an die Aktionäre, ihre Papiere zu behalten. Ams würde sich mit der Übernahme des drei Mal so großen Konkurrenten zu stark verschulden. "Diese Verschuldung würde das gesamte Unternehmen von Beginn an in seiner Existenz gefährden und mit ihm die insgesamt 35.000 Arbeitsplätze von Osram und Ams", hieß es. Die Gewerkschaft hatte früh klar gemacht, dass sie die Finanzinvestoren als neue Eigentümer von Osram bevorzugen würde, weil sie in die Zusagen von ams kein Vertrauen hat.

Wer ist Ams eigentlich

Wer steckt nun eigentlich hinter den Buchstaben Ams? Nicht das Arbeitsmarktservice, mit dem die Chipfirma nur die Anfangsbuchstaben gemeinsam hat. Ams gehört zu den sogenannten Hidden Champions, die es ohne viel Aufsehen geschafft haben, in einer Nische eine führende Stellung auf dem Weltmarkt zu erlangen. Bei Ams sind es spezielle Sensoren, die in Smartphones oder TV-Geräten, Autos (Beispiel autonomes Fahren), in der Industrie (Industrie 4.0) oder in der Medizintechnik zum Einsatz kommen.

Begonnen hat alles vor mittlerweile fast 40 Jahren. Ende der 1970er-Jahre suchte die damalige Vöest-Alpine nach geeigneten Branchen, um die eigene Produkt- und Dienstleistungspalette zu erweitern. Man entschied sich letztlich für die Halbleiterindustrie. Bei der Suche nach einem geeigneten Partner stieß man auf die American Micro Systems (AMI), die beim Start des Joint Ventures American Micro Systems Incorporated-Austria GmbH 1981 mit 51 Prozent die Mehrheit hielt.