Wien – Der Betreiber des Hotels im Holzhochhaus HoHo in der Seestadt Aspern steht fest: Die deutsche Hotelgruppe Dormero wird im Sommer 2020 im 84 Meter bzw. 24 Stockwerke hohen Holz-Hybrid-Hochhaus ein Hotel mit 119 Zimmer und 24 Serviced Apartments für Kurzzeitmieter eröffnen. Das gab Entwickler cetus Development Gmbh (ein Unternehmen der Kerbler Holding) am Freitag bekannt. Die von Dormero angemieteten Flächen umfassen auch einen Seminarbereich im 15. Obergeschoß sowie ein Restaurant im Erdgeschoß.

Erster Standort in Österreich

Die erst 2013 gegründete Dormero Gruppe hat ihren Sitz in Berlin und betreibt derzeit 31 Hotels in 29 Städten, vor allem in Deutschland. Mit Zürich hat man aber auch einen Schweizer Standort im Portfolio. In der Seestadt wird die Gruppe somit ihr erstes österreichisches Hotel eröffnen.

Weitere Flächen im HoHo füllen sich in den nächsten Wochen. Im November eröffnet Neuroth im Erdgeschoß ein Hörakustiker-Fachgeschäft, im Jänner werden die Ströck-Filiale und das Fitnesscenter Gate 9 aufsperren. Weiterer Mieter im Holzhochhaus wird Kardex Remstar, ein Spezialist für Logistik-Lösungen, der im Erdgeschoß eine kleine Geschäftsfläche und im 9. Obergeschoß Büroflächen beziehen wird.

Mieter für "Health & Beauty"-Flächen noch gesucht

Die Kerbler Holding und deren Tochter cetus Baudevelopment werden im 7. Stock des Turms selbst einziehen. Für das dritte und vierte Obergeschoß, die für die Bereiche Health und Beauty konzipiert sind, werden noch Mieter gesucht. (mapu, 4.10.2019)