Die Zahl der Toten bei Protesten im Irak stieg zuletzt auf 60 an Foto: AP/ Khalid Mohammed

Bagdad – Bei den gewaltsamen Protesten im Irak ist die Zahl der Toten nach Polizeiangaben auf 73 angestiegen. Bei 35 der Opfer handle es sich um Demonstranten, erklärte die irakische Menschenrechtskommission. Allein in der Hauptstadt Bagdad seien seit Beginn der Protestwelle am Dienstag mindestens 18 Menschen getötet worden. Zudem seien mehr als 3.200 Menschen in Bagdad und im Süden des Landes verletzt worden.

In der Hauptstadt sowie in mehreren anderen Provinzen vor allem im Süden des Landes waren am Dienstag Proteste gegen Korruption und Misswirtschaft ausgebrochen. Sicherheitskräfte gingen mit Tränengas und Schüssen gegen die Demonstranten vor. Am Samstag will das Parlament zu einer Krisensitzung zusammenkommen.

UN-Generalsekretär Guterres ruft zu Zurückhaltung auf

Die irakischer Regierung hat indessen eine Ausgangssperre wieder aufgehoben die in der Nacht auf Donnerstag verhängt wurde. Die Demonstranten hatten dieser getrotzt und weiter zu Tausenden gegen Missstände im Land demonstriert. UN-Generalsekretär António Guterres rief die Regierung und die Demonstranten zu einem Dialog auf. Alle Beteiligten müssten "äußerste Zurückhaltung" zeigen, erklärte er in New York.

Der Druck auf Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi wächst zugleich weiter. Der einflussreiche schiitische Geistliche Moktada al-Sadr, selbst Anführer einer der stärksten Milizen im Land, der Mehdi-Miliz, forderte den Rücktritt der Regierung. Sein Block hatte bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr die meisten Sitze im Parlament gewonnen und die Regierung bisher unterstützt. Al-Sadr steht jedoch nicht hinter den Protesten an sich. Diese sind, anders als frühere Proteste, spontan entstanden, ohne dass eine Partei dahintersteht.



Die Proteste richten sich gegen die verbreitete Korruption, die chronischen Stromausfälle und die hohe Arbeitslosigkeit. Die Demonstranten fordern den Rücktritt der Regierung von Adel Abdel Mahdi, die vor knapp einem Jahr ins Amt kam. (APA, red, 5.10.2019)