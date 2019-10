Flyers besiegten in Prag die Chicago Blackhawks 4:3

Toller Saisonstart für Michael Raffl: Sieg und Tor. Foto: REUTERS/David W Cerny

Prag – Vor den Augen von vielen Familienmitgliedern und Bekannten durfte sich Michael Raffl über einen perfekten Saisonstart in der National Hockey League (NHL) freuen. Der Villacher Eishockey-Stürmer erzielte am Freitag in Prag nach schöner Einzelaktion ein Tor und feierte mit den Philadelphia Flyers einen 4:3-Sieg über die Chicago Blackhawks.

Das Spiel fand im Rahmen der Global Series in Prag statt, wohin Familienangehörige und Freunde gereist waren, um Raffl live zu sehen. Der 30-Jährige gab vor über 17.000 Zuschauern vier Torschüsse ab, nach einem energischen Antritt traf er in der 50. Minute zum 4:2. (APA)

NHL-Ergebnisse vom Freitag:

Philadelphia Flyers (mit Raffl/1 Tor) – Chicago Blackhawks 4:3

New Jersey Devils – Winnipeg Jets 4:5 n.P.

New York Islanders – Washington Capitals 1:2

Columbus Blue Jackets – Toronto Maple Leafs 1:4

San Jose Sharks – Vegas Golden Knights 1:5