Der französische Innenminister Christophe Castaner gerät nach der Messerattacke in Paris ins Kreuzfeuer der Kritik. Foto: APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Paris – Der Tatverdächtige im Fall der tödlichen Messerattacke im Pariser Polizeihauptquartier hat den Ermittlern zufolge mit mutmaßlichen Salafisten Kontakt gehabt. Der 45-Jährige sei vor rund zehn Jahren zum Islam konvertiert, sagte Chefermittler Jean-François Ricard am Samstag bei einer Pressekonferenz in Paris.

Oppositionspolitiker fordern die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Er verlange eine parlamentarische Untersuchung, schrieb der konservative Abgeordnete Éric Ciotti am Samstag auf Twitter. Er warf dem französischen Innenminister Christophe Castaner vor, nicht die Wahrheit über eine bekannte mögliche Radikalisierung des mutmaßlichen Angreifers gesagt zu haben.

Der Chef der Republikaner in der Nationalversammlung, Christian Jacob, willam Dienstag eine entsprechende Forderung einbringen, andere konservative Abgeordnete forderten den Rücktritt von Castaner. Ihrer Ansicht nach hatte der Innenminister Informationen über den mutmaßlichen Täter zurückgehalten als er nach der Tat am Donnerstag erklärte, der Mann sei zuvor nicht negativ aufgefallen. Beweise legten die Oppositionspolitiker dafür zunächst nicht vor.

Anti-Terror-Ermittlungen eingeleitet

Die Anti-Terror-Fahnder der Staatsanwaltschaft hatten am Freitag die Ermittlungen übernommen. Die Entscheidung sei auf Basis der bisherigen Erkenntnisse getroffen worden, so die Staatsanwaltschaft. Es werde sowohl wegen Mordes und versuchten Mordes als auch wegen Terror-Verdachts ermittelt. Die Ehefrau des mutmaßlichen Angreifers blieb am Samstag weiterhin in Gewahrsam. Sie war nach der Tat am Donnerstag festgenommen worden.

Innenminister Castaner hatte den Angriff ursprünglich nicht als Terroranschlag bezeichnet. "Der Mann hat niemals Verhaltensauffälligkeiten gezeigt", sagte er über den Täter, der seit 2003 in der Polizeiverwaltung tätig ist. Ersten Berichten von französischen Medien zufolge sollen Kollegen des Täters aber bereits seit Januar 2015 von bedenklichem Verhalten gewusst haben und dies auch an ihre Vorgesetzten gemeldet haben.

Radikalisierung des Täters soll bekannt gewesen sein



Der französische Fernsehsender BFMTV berichtete am Samstag in Berufung auf Ermittlerkreise, der Mann sei nicht wie ursprünglich berichtet 2017, sondern schon früher zum Islam konvertiert. Gegenüber seinen Kollegen soll der hörbehinderte Informatikfachmann 2015 im Bezug auf den Terroranschlag auf die Redaktion von "Charlie Hebdo" gesagt haben: "Ist recht geschehen!". Der Täter war als IT-Fachmann in jener Abteilung tätig, die für die Überwachung der Brüder Kouachi zuständig war, die im Januar 2015 die Redaktionsmitglieder von Charlie Hebdo ermordeten.

Die französische Zeitung "Le Parisien" zitierte außerdem Kollegen des Täters, die behaupten vor ihrem Zeugenverhör von ihren Vorgesetzten dazu gedrängt worden zu sein, ihren Verdacht gegenüber ihrem Kollegen zu verschweigen. Demnach soll sich dieser geweigert haben, Kolleginnen die Hand zu reichen oder – wie in Frankreich üblich – mit Wangenküsschen zu begrüßen. Mehrere Beamte sollen sich geweigert haben, ihre Zeugenaussage zu unterschreiben und meldeten die versuchte Einflussnahme bei einer Polizeidienststelle, schrieb die Zeitung.

Der 45-Jährige Mitarbeiter des Polizeihauptquartiers im Herzen von Paris hatte am Donnerstag vier seiner Kollegen mit einem Messer getötet. Bei den Opfern handelt es um drei Männer und eine Frau. Der Angreifer wurde erschossen. (APA, red, 5.10.2019)