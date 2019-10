James Ali Bashir ist der ehemalige Trainer von Box-Ikone Wladimir Klitschko. Foto: AP Photo/Frank Franklin II

James Ali Bashir, ehemaliger Trainer von Box-Ikone Wladimir Klitschko, ist am Freitagabend brutal attackiert worden. Wie mehrere US-Medien berichteten, wurde der Amerikaner beim Wiegen im Vorfeld des Kampfes zwischen der Kroatin Ivana Habazin und der Lokalmatadorin Claressa Shields in Flint/Michigan von hinten bewusstlos geschlagen und daraufhin mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kampf abgesagt

Der Verband WBC sagte den für Samstag angesetzten Kampf ab. "Das WBC verurteilt jegliche Art von Gewalt auf Veranstaltungen, die mit unserem Sport zu tun haben. Besonders nach der grausamen Attacke, die an einem offiziellen Event stattgefunden hat", schrieb das World Boxing Council in einem Statement auf Twitter. Der Verband werde die Untersuchung der Behörden verfolgen.

Laut Augenzeugen hatte sich Habazin-Coach Bashir kurz zuvor ein Wortgefecht mit einer unbekannten Person geliefert. Zudem soll die Polizei in Michigan bereits einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen haben, wie das Portal TMZ berichtete. Ob der Kampf zwischen Shields und Habazin auf einen anderen Tag verschoben wird, war noch unklar. (sid, 5.10.2019)