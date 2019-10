Scharapowa legt einen Gastauftritt in Linz hin. Foto: AP Photo/Francois Mori

Linz – Die Russin Maria Scharapowa wird nach ihrer wegen einer Schulterblessur abgesagten Teilnahme am Dienstag als Stargast zum Tennis-Turnier Upper Austria Ladies nach Linz kommen. Das teilten die Veranstalter am Samstag mit. Außerdem gab man das Antreten von Jelena Ostapenko bekannt, die French-Open-Siegerin von 2017 rutschte für die erkrankte Russin Natalia Wichljanzewa in Hauptfeld.

Scharapowa hatte 2006 das Turnier gewonnen. Sie war im Juni nach einer mehrmonatigen Zwangspause nach einer Schulteroperation auf die Tour zurückgekehrt. (APA, 5.10.2019)