Live-Nachlese:

Salzburg vs. Altach 6:0, Mattersburg vs. Rapid 2:3, Admira vs. Tirol 3:1

Stimmen:

Jesse Marsch (Trainer Salzburg): "Es war ein sehr guter Start mit den Toren am Anfang. Unser großes Ziel heute war zu Null zu spielen, weil nach vorne haben wir so viel Qualität und Aggressivität und sind immer für Tore gut. Wir haben einen großartigen Kader, ich bin extrem stolz, dass alle Spieler bereit sind für jeden Moment. Es war ein gutes Ende eines schwierigen Monats mit so vielen Topspielen."

Zlatko Junuzovic (Spieler Salzburg): "Wir waren konzentriert und fokussiert ab der ersten Minute. Das zeichnet uns aus. Man hat auch heute wieder gesehen, dass wir nicht nur eine Mannschaft sind, sondern 25 gleichwertige Spieler haben."

Alexander Pastoor (Trainer Altach): "Das Ergebnis ist schlecht, deshalb bin ich sauer, aber auch realistisch. Es war ganz einfach viel zu wenig. Aber es hat auch gezeigt, dass wir gegen einen Gegner wie Salzburg nicht fünf, sechs Spieler vorgeben können. Aber trotzdem hatte dieses Spiel etwas Positives, denn es stand die jüngste Mannschaft in der Geschichte von Altach auf dem Platz und es standen heute viele junge Spieler mit Potenzial in der Elf."

Jan Zwischenbrugger (Spieler Altach): "Vielleicht hatten wir zu viel Respekt. Aber so geht es jeder Mannschaft, die hierherkommt, bei einem Schnitt von fünf Toren, die Salzburg derzeit macht. Salzburg hat es auch heute wieder überragend gemacht, sie spielen es richtig gut. Wir hätten defensiv besser stehen müssen, die Räume enger machen müssen. Und so was nützt Salzburg eiskalt aus."