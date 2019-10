In Signal wurde eine Lücke entdeckt, über die Personen belauscht werden könnten. Foto: Standard/Sulzbacher

Personen, die Signal unter Android verwenden, sollten den Messenger schleunigst aktualisieren. Denn eine Lücke kann dazu führen, dass Personen ohne ihr Wissen über heimliche Telefonate belauscht werden können. Entdeckt wurde das Problem von Natalie Silvanovich von Googles Project Zero.

Telefonat gleich annehmen lassen

Demnach ist es möglich, dass ein eingehendes Telefonat sofort angenommen wird, ohne weiteres Zutun des Empfängers. Hintergrund ist die sogenannte handleCallConnected-Nachricht, die bei der Annahme von Anrufen übermittelt wird. Ein Nutzer könnte einen anderen Teilnehmer über einen modifizierten Client sowohl anrufen als auch die Annahme des Gesprächs am anderen Gerät auslösen. Möglich ist das für Sprachtelefonie, nicht aber für Videoanrufe, so Silvanovich.

Das Problem ist unter Android und iOS vorhanden. Am iPhone lässt es sich laut Silvanovich allerdings nicht so einfach missbrauchen. Die Entwicklerin meldete das Problem am 28. September an Signal, mittlerweile wurde ein Update für die Android-App veröffentlicht.

Datenschützer empfehlen Signal

Signal gilt als einer der besten Krypto-Messenger und wurde in der Vergangenheit immer wieder von Datenschützern, NSA-Whistleblower Edward Snowden oder Bürgerrechtsorganisationen empfohlen. Neben der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird der App zugute gehalten, dass sie nur wenige Metadaten der Nutzer sammelt. (red, 6.10.2019)