In dieser Galerie: 2 Bilder Wiedersehen mit Jean-Luc Picard und Will Riker. Foto: Trae Patton/CBS ©2019 CBS Interactive Auch dabei: Seven of Nine. Foto: Trae Patton/CBS ©2019 CBS Interactive

Pflichttermin für Trekkies: CBS hat auf der Comic Con New York den Starttermin der neuesten "Star Trek"-Serie bekannt gegeben, die sich um den berühmten Captain Jean-Luc Picard dreht. "Picard" wird laut "Engadget" am 23. Jänner 2020 starten. Im Netz wird die Serie auch über Amazon Prime Video zu sehen sein.

Wiedersehen mit Riker, Troi und Seven of Nine

Die Serie bringt gleich mehrere alte Bekannte aus "Star Trek: Next Generation" zurück. Picard wird wieder von Patrick Stewart verkörpert, Jonathan Frakes gibt noch einmal seinen ehemaligen ersten Offizier, Will Riker. Auch Marina Sirtis ist als psychologische Beraterin Deanna Troi wieder mit an Bord. Aus einer anderen Serie – "Star Trek: Voyager" – stößt etwa Jeri Ryan als bekehrte Borg Seven of Nine zurück.

Prime Video UK

"Picard" umfasst insgesamt zehn Folgen, von der wöchentlich eine ausgestrahlt wird. Zum Starttermin hat CBS auch einen neuen Trailer veröffentlicht sowie die Miniepisoden "Short Treks" angekündigt. (red, 6.10.2019)