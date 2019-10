Der Tatverdächtige soll in der Nacht auf Sonntag seine Ex-Freundin, ihren neuen Partner und drei Familienmitglieder getötet haben

Innsbruck/Kitzbühel – In Kitzbühel ermittelt die Polizei wegen fünffachen Mordes. In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll ein 25-jähriger Mann seine 19-jährige Ex-Freundin, ihren neuen Partner und drei Familienmitglieder von ihr getötet haben, gab die Tiroler Polizei in einer Pressekonferenz bekannt.

Foto: APA/ZOOM.TIROL

Täter verwendete Pistole seines Bruders

Der Tatverdächtige war gegen vier Uhr früh in Kitzbühel zum Wohnhaus der 19-Jährigen, in dem auch ihre Familie lebte, gekommen. Der Vater der 19-Jährigen öffnete dem 25-Jährigen die Tür und verwies ihn gleich wieder. Daraufhin ging der 25-Jährige wieder nach Hause und holte sich von dort die Pistole seines Bruders, die dieser legal besaß und in einem Tresor aufbewahrte.

Der Leiter des Landeskriminalamtes, Walter Pupp (links), und der Bezirkspolizeikommandant von Kitzbühel, Martin Reisenzein, bei der Pressekonferenz. Foto: APA/ZEITUNGSFOTO.AT

Bewaffnet machte sich der 25-Jährige erneut zum Haus seiner Ex-Freundin auf. Als ihm gegen 5.30 Uhr der Vater abermals die Tür öffnete, erschoss er ihn. Anschließend ging er in das Zimmer des Bruders seiner Ex-Freundin und erschoss auch ihn. Als nächstes tötete er deren Mutter, gestand der junge Mann.

Die 19-Jährige Ex-Freundin des mutmaßlichen Mörders und deren neuer, 24-jähriger Freund schliefen während der Tat in einer Einliegerwohnung innerhalb des Einfamilienhauses. Da die Tür zu dieser versperrt war, kletterte der Verdächtige über den Balkon in die Wohnung, schlug die Scheibe ein und erschoss beide.

Täter zeigte sich selbst an

Gegen sechs Uhr morgens stellte sich der Täter schließlich in einer Polizeistation den Beamten. Die Pistole und ein Messer trug er bei sich, legte sie auf den Tresen und sagte: "Ich habe gerade fünf Menschen ermordet", gab die Tiroler Polizei bekannt. Die Beamten informierten sofort Rettung und Notarzt. Als diese am Tatort eintrafen, konnten sie nur mehr den Tod der Opfer feststellen.

Zur Vorgeschichte erklärte die Polizei, dass die 19-Jährige vor knapp zwei Monaten die Beziehung mit dem 25-Jährigen beendet haben dürfte. Erst am Samstagabend soll es bei einem Treffen der beiden in einer Bar in Kitzbühel zu einem Streit gekommen sein. Als der junge Mann schließlich um vier Uhr früh vor dem Haus seiner Ex-Freundin aufgetaucht ist, soll ihm ihr Vater klar gemacht haben, dass die Beziehung beendet sei und er das Grundstück verlassen soll.

Nachbarn einvernommen

Die Polizei war am Sonntag mit Einvernahmen von Nachbarn beschäftigt, die die Schüsse gehört haben. Auch der 25-jährige mutmaßliche Täter wurde einvernommen. Er zeigte sich geständig und war zum Tatzeitpunkt nicht alkoholisiert. (jop, 6.10.2019)