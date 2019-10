Franziska (52) lebt mit ihrem Ex-Partner Alexander (56) und ihrer Tochter in einer Wohngemeinschaft. Eine Lebensentscheidung, die viele Vorteile hat.

Alexander und ich kennen uns schon seit 26 Jahren. Wir haben zwei Kinder miteinander. Vor vier Jahren haben wir gemerkt, dass wir als Paar nicht mehr zueinander finden und uns für eine Trennung entschieden. Da wir uns aber immer sehr gut verstanden haben, wollten wir uns nicht gleich räumlich trennen, sondern wagten den Versuch Eltern-WG. Unser Sohn war zu dieser Zeit 22 Jahre alt und sehr viel auf Reisen, daher war es leicht möglich die Wohnung so aufzuteilen, dass jeder sein eigenes Zimmer hat. Auf diese Weise konnten wir gemeinsam mit unserer damals 12-jährigen Tochter weiter unter einem Dach leben.

Gemeinsam am Strand. Foto: Martina Gruber

Homeoffice mit Zeitverschiebung

Man muss ganz offen zugeben, dass es am Anfang nicht immer leicht war. Alexander und ich haben sehr viel gestritten und es dauerte wirklich sehr lange bis sich hier eine gewisse Harmonie einstellte. Eine Paartherapeutin begleitete uns durch den Prozess der Trennung bis hin zum gemeinsamen Leben in einer WG. Auch für unsere Tochter war das nicht immer leicht zu verstehen aber heute sagt sie selbst, dass sie sehr froh über unsere Entscheidung ist. Der große Gewinn war, dass sich im Alltag nicht viel für unsere Tochter änderte.

Aber nicht nur unsere Tochter profitiert von der erhaltenen Familienzelle: Ich lebe nun mit einem Menschen zusammen, den ich so gut kenne, wie keinen anderen. Zwischen Alexander und mir gibt es ein tiefes Vertrauen und viel Wertschätzung. Warum muss man immer getrennte Wege gehen, wenn es als Liebespaar nicht passt? Wir leben in einer Zeit, in der alle möglichen Familienkonstellationen möglich sind. Wir haben diese Art des Zusammenlebens auch unseren Verwandten und Freunden immer als sehr modernes Konzept verkauft, das es wert ist es auszuprobieren.

Hannah mit einem Nachbarskind. Foto: Martina Gruber

Nachbarschaftliche Kinderbetreuung

Wir haben hier ein Netzwerk mit Nachbarn aufgebaut und helfen uns gegenseitig. Nachmittags haben wir für zwei Stunden eine Kinderbetreuung – eine Balinesin, die unsere Tochter seit der Geburt kennt. Sie bringt immer ihre eigene Tochter mit, so hat Hannah eine Spielkameradin, während ich arbeite. Weil die Nachbarskinder gern bei uns sind, haben wir manchmal sogar fünf oder sechs Kinder im Haus. Die Kinder finden natürlich auch Hannahs Spielsachen aus Europa interessant.

Wenn unsere Tochter später in den Kindergarten geht, wird sich unser Tagesrhythmus wieder ändern. Allerdings ist der Kindergarten ein Konzept, das die Balinesen gar nicht haben. Die Einrichtung gibt es nur für Ausländer oder reiche Einheimische. Die meisten wohnen hier auf großen Grundstücken mit mehreren Häusern, in denen die Verwandtschaft wohnt. Hier zieht man die Kinder gemeinsam groß.

Foto: Martina Gruber

Echtes Bali

Ursprünglich wollten wir in einer typischen Expat-Villa mit Swimmingpool wohnen. Das haben wir zwei Monate lang auch gemacht, fühlten uns aber überhaupt nicht wohl. Es war Zufall, dass wir dann unser derzeitiges Haus im Süden der Insel gefunden haben. Es ist viel traditioneller, und wir mussten einiges renovieren.

Dafür haben wir Meerblick und wohnen im echten Bali: Bei uns im Dorf gibt es so gut wie keine Touristen, und im Umkreis von paar hundert Metern ist nichts außer einigen wenigen Nachbarhäusern, dichtem Wald, Kühen, Hühnern und streuenden Hunden. Den Wohnort haben wir uns nicht danach ausgesucht, wie praktisch es ist, hier ein Kind aufzuziehen, denn die Infrastruktur ist nicht so ideal. Das könnte uns später bei der Schulsuche auf den Kopf fallen. Es gibt zwar schon internationale Schulen, sie sind aber eine Stunde Fahrzeit entfernt.

Großeltern weit entfernt

Ein wirklicher Nachteil ist, dass die Großeltern so weit weg und dadurch nicht kurzfristig verfügbar sind. Anfangs war es für unsere Tochter schwieriger, eine starke Bindung aufzubauen. Mittlerweile sind Hannah und die Großeltern aber ein Herz und eine Seele und die Großeltern über Facetime auch präsent, wenn wir auf Bali sind. Als unsere Tochter zwölf Wochen alt war, sind wir zum ersten Mal mit ihr geflogen. Das war der aufregendste, aber auch einfachste Flug mit ihr.

Mandi und Minum

Wir und unsere Tochter sprechen mittlerweile auch etwas Indonesisch. Das ist einfacher als Balinesisch. Hannah verwendet für manche Worte die indonesische Version statt der deutschen: Sie sagt nicht, dass sie baden geht, sondern sie geht "mandi", sie trinkt nicht, sondern sagt dazu "minum". Ich finde es schön, dass meine Tochter so früh mitbekommt, dass die Welt divers ist. Wir genießen unser Familienleben auf Bali, die offene, freundliche Mentalität der Einheimischen und die traumhafte Landschaft. (Familienprotokoll: Marietta Adenberger, 17.2.2019)