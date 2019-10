US-Präsident Donald Trump droht im Zuge der Ukraine-Affäre ein Amtsenthebungsverfahren Foto: AP / Manuel Balce Ceneta

Washington – In der Ukraine-Affäre soll es einen zweiten Whistleblower geben der, laut New York Times, noch detailliertere Informationen haben soll als der erste Hinweisgeber. Medienbericht zufolge kommt der zweite Tippgeber aus Geheimdienstkreisen. Die Person wisse aus erster Hand über einige der Vorgänge Bescheid und habe bereits mit dem Chef der internen Kontrollbehörde der Geheimdienste, Michael Atkinson, gesprochen, sagte ein Anwalt der beiden Whistleblower, am Sonntag dem Fernsehsender ABC.

Atkinson überlege allerdings noch, ob er eine formelle Beschwerde einreichen werde, berichtet die New York Times.

US-Präsident Donald Trump kommentierte die Angaben der Zeitung am Samstag mit der Bemerkung, auch der angebliche zweite Hinweisgeber habe nur "Infos aus zweiter Hand": "Lasst sie nur kommen!" Außenminister Mike Pompeo trat seinem Chef zur Seite und sprach von "Belästigung" seines Personals im Zuge der Ukraine-Ermittlungen.

Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit einem Telefonat von Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, in dem Trump seinen Amtskollegen dazu gedrängt hat, Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden sowie dessen Sohn Hunter voranzutreiben.

Pompeo: "Staaten tun sowas"

Bei einem Besuch in Athen sagte Außenminister Mike Pompeo mit Blick auf das Telefonat: "Staaten tun sowas. Sie arbeiten zusammen und sie sagen, 'Junge, gütiger Gott, wenn du mir mit X helfen kannst, dann helfen wir dir, Y zu erreichen.'" Dies seien Situationen, in denen beide Seiten nur profitieren könnten, sagte Pompeo.

Das sieht der Demokrat und Herausforderer von Trump im Präsidentschaftswahlkampf, Joe Biden, anders. In einem Beitrag in der Washington Post vom Samstag schrieb er: "Er (Trump) benutzt das höchste Amt des Landes um seine eigenen politischen Interessen voranzutreiben anstatt die nationalen Interessen." Genug sei genug, so Biden. Direkt an Trump gerichtet schreibt der Demokrat: "Sie werden mich nicht zerstören, und Sie werden meine Familie nicht zerstören."

Weitere Details zur Ukraine-Affäre könnten es Trump erschweren, die Vorwürfe abzuschütteln. Wegen des umstrittenen Telefonats erheben die oppositionellen Demokraten den Vorwurf des Amtsmissbrauchs gegen Trump und streben ein Amtsenthebungsverfahren an. Für dessen Vorbereitung hatten die Demokraten im Kongress am Freitag unter Strafandrohung die Herausgabe von Dokumenten mit Bezug zur Ukraine-Affäre gefordert. (red, APA, 6.10.2019)