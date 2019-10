10.25 NEWS LIVE

ZiB Spezial zur Regierungsbildung Die letzten Stunden der ersten türkis-blauen Regierungskoalition hat Tobias Pötzelsberger souverän durchmoderiert. Am Montag begleitet er den ersten formalen Schritt zur nächsten: Präsident Alexander Van der Bellen erteilt ÖVP-Chef Kurz den Auftrag zur Regierungsbildung. Bis 11.25, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Taxifahrerinnen in Istanbul Eine Frau am Steuer eines der 20.000 gelben Taxis in der 18-Millionen-Metropole ist eine Seltenheit. Figen und Funda behaupten sich zwischen Machos und Klischees in einem Kraft und Nerven raubenden Job.

Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Ernährung Die Wahrheit überFett Vorurteile, Ängste, falsche Versprechungen über gute und schlechte Fette. 21.05 Wie gut ist unsere Wurst? Koch Nelson Müller schaut unter die Haut. 21.55Was ist dran am Bio-Fleisch? Das österreichische Angebot im Check. 22.45Wie gut ist unser Fleisch?Bis 23.35, ORF 3

20.15 KOMÖDIE

Sonnenallee (D 1998, Leander Haußmann) Das Leben hinter der Mauer? Ein knallbuntes Spektakel. Doch Leander Haußmanns wunderbar gescriptetes und choreografiertes Revuemusical Sonnenallee ist mehr als eine DDR-Retroklamotte: ein Versuch, an eine verlorene – weil ins Exil verbannte – deutschsprachige Komödientradition anzuknüpfen. Bis 21.45, MDR

TrailerTracker

21.10 CHRONIK

Thema: Gestrandet im Dschihad Dürfen IS-Anhängerinnen zurück nach Österreich? / Natascha Kampusch über Hass im Netz. / Ungehorsam gegen Klimakrise Die Bewegung "Extinct Rebellion". Bis 22.15, ORF 2

21.45 FRITZ LANG

Lebensgier (USA 1954, Fritz Lang) Langs in die 50er-Jahre transponiertes Remake von Jean Renoirs La bête humaine ist brillant wie das Original. Im Eisenbahnermilieu bahnt sich eine Katastrophe an: Ein eifersüchtiger Zugführer (Glenn Ford) ermordet den Liebhaber seiner lasziven Frau (Gloria "The Goddess" Grahame). Drehbuchautor Alfred Hayes verlegte die Handlung in den mittleren Westen der USA. Mit einander kreuzenden Schienen und anderen geometrischen Formen erzählt Regisseur Lang sein Leidenschaftsdrama als fatalistische Studie des Gefangenseins im Schicksal. Bis 23.15, Arte

Foto: arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: John Cleese Die Monty-Python-Legende mit Michael Niavarani im Duett im Wiener Globe / Kunsthistorisches Museum Eike Schmidt sagt ab, Sabine Haag bleibt. /Michael Köhlmaier Der Geschichtenerzähler wird 70. Bis 0.00, ORF 2

23.15 DOKU

Bilderbuch – Ein österreichisches Popmärchen Seit dem Album Schick Schock und dem Hit Maschin ist die Band ein Blockbuster der heimischen Szene. Dietmar Petschl und Siegfried Steinlechner über die Publikums- und Kritikerlieblinge. Bis 0.00, ORF 2

Foto: ORF/Maschin Records/Flextight X5/Leonardo Scotti