In dieser Galerie: 2 Bilder Erleichterung. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein Thiem bejubelt seinen 15. Turniersieg auf der ATP-Tour Foto: AP Photo/Ng Han Guan

Dominic Thiem hat am Sonntag in Peking seinen 15. Karriere-Titel geholt. Der 26-jährige Niederösterreicher bezwang im Finale als Topfavorit den als Nummer 3 gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas nach 2:11 Stunden und Satzrückstand 3:6,6:4,6:1 und holte seinen vierten Saisontitel nach Indian Wells, Barcelona und Kitzbühel.

Für Thiem, der weiter die Nummer fünf der Welt bleibt, war es der vierte Hartplatz-Titel. Neben einem auf Gras (Stuttgart/2016) hat er alle anderen auf seinem Lieblingsbelag Sand errungen. Erstmals holte er sich den Siegerscheck (über umgerechnet 669.000 Euro) bei einem Turnier in Asien ab. Auf diesem Kontinent war es zuvor nicht nach Wunsch gelaufen. In Shanghai, wo Thiem ab kommender Woche beim Masters-1000-Turnier aufschlägt, ist er in bisher vier Events (2014, 2015, 2017 und 2018) nie über die zweite Runde hinausgekommen. (APA, 6.10.2019)

Thiems ATP-Turniersiege (bisher 15/wenn nicht anders angegeben auf Sand):

2015 (3)

Nizza (439.405 Euro): Leonard Mayer (ARG) 6:7(8),7:5,7:6(2)

Umag (494.310 Euro): Joao Sousa (POR) 6:4,6:1

Gstaad (494.310 Euro): David Goffin (BEL) 7:5,6:2

2016 (4)

Buenos Aires (598.865 Dollar): Nicolas Almagro (ESP) 7:6(2),3:6,7:6(4)

Acapulco (1,551 Mio. Dollar/Hartplatz): Bernard Tomic (AUS) 7:6(6),4:6,6:3

Nizza (520.070 Euro): Alexander Zverev (GER) 6:4,3:6,6:0

Stuttgart (675.645 Euro/Rasen): Philipp Kohlschreiber (GER) 6:7(2),6:4,6:4



2017 (1)

Rio de Janeiro (2.858.530 Dollar): Pablo Carreno Busta (ESP) 7:5,6:4

2018 (3)

Buenos Aires (568.190 Dollar): Aljaz Bedene (SLO) 6:2,6:4

Lyon (561.345 Euro): Gilles Simon (FRA) 3:6,7:6(2),6:1

St. Petersburg (1,241.850 Dollar/Hartplatz): Martin Klizan

2019 (4)

Indian Wells (8,359 Mio. Dollar/Hartplatz/Masters-1000): Roger Federer (SUI) 3:6,6:3,7:5

Barcelona (2,746 Mio. Euro): Daniil Medwedew (RUS) 6:4,6:0

Kitzbühel (586.140 Euro): Albert Ramos-Vinolas 7:6(0),6:1

Peking (3,515 Mio. Dollar/Hartplatz): Stefanos Tsitsipas (GRE) 3:6,6:4,6:1