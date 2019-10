Stimmen:

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Der LASK ist ein unglaublich starker Gegner. Wir wollten mutig sein und haben versucht, von Beginn an auch schnell nach vorne zu spielen. Wir haben aber leider in der Vorwärtsbewegung Fehler gemacht und es dem Gegner so ermöglicht, zu Chancen zu kommen. Mit Fortdauer des Spiels haben wir uns verbessert und weniger Fehler gemacht. Wir haben uns da ganz gut präsentiert, haben den LASK gefordert und sind in Führung gegangen, haben am Ende aber leider nichts Zählbares mitnehmen können."

Valerien Ismael (LASK-Trainer): "Nach den Strapazen der letzten Wochen großes Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben am Anfang viele Chancen vergeben, noch dazu einen Elfmeter, und sind in Rückstand geraten. Die Mannschaft hat sich dann mit letzter Kraft zurückgekämpft und das Spiel noch gedreht."

Dominik Frieser (LASK-Offensivspieler): "Wir waren selber schuld, dass wir in Rückstand geraten sind, weil wir zu viele Chancen vergeben haben. Dann kommt es so im Fußball, dass man am Ende froh sein muss, wenn man von den Fehlern des Gegners profitiert und am Ende doch noch gewinnt."

