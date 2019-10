Gladbach ist der neue Tabellenführer. Foto: Marius Becker/dpa via AP

Mönchengladbach – Der frühere Salzburg-Trainer Marco Rose ist mit Borussia Mönchengladbach an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga gestürmt. Die Gladbacher fertigten den FC Augsburg am Sonntag mit 5:1 (4:0) ab und liegen nun zwei Punkte vor dem bisherigen Spitzenreiter Bayern München. Wermutstropfen: ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer musste bei Gladbach nach einer Stunde verletzt ausgetauscht werden.

Lainer droht ÖFB-Ausfall

Lainer knickte bei einer Rettungsaktion um und humpelte gestützt vom Platz. Sollten sich die ersten Befürchtungen bewahrheiten, würde der Rechtsverteidiger auch für die kommenden EM-Qualifikationsspiele am Donnerstag gegen Israel und am Sonntag in Slowenien ausfallen. Es wäre der nächste Verlust, der Teamchef Franco Foda hart treffen würde. Auch Einsätze von David Alaba sind nach dessen Haarriss in der Rippe mehr als fraglich.

Klare Sache

Den Heimsieg hatten die Gladbacher bereits vor der Pause klargemacht. Patrick Herrmann traf im Doppelpack (8., 13.). Dazu scorten Denis Zakaria (2.) und Alassane Plea (39.). Nach der Pause war auch noch der eingewechselte Breel Embolo erfolgreich (83.). Für die Augsburger, bei denen ÖFB-Angreifer Michael Gregoritsch bis zur 76. Minute im Einsatz war, erzielte Florian Niederlechner den Ehrentreffer (80.).

Wolfsburg weiter ungeschlagen

Neuer Zweiter ist der VfL Wolfsburg. Der Club von Trainer Oliver Glasner feierte mit ÖFB-Teamgoalie Pavao Pervan durch ein Tor von Wout Weghorst (69.) einen 1:0-Heimsieg über Union Berlin und liegt nun als einziger in dieser Saison noch ungeschlagenes Team einen Punkt hinter Borussia Mönchengladbach.

Damit wird die Tabelle von zwei Trainern angeführt, die bis Mai noch in der österreichischen Liga tätig waren. Gladbach wird von Ex-Salzburg-Meistermacher Marco Rose betreut.

Union Berlin rutschte nach der fünften Niederlage an die 16. Stelle ab. Bei den Verlierern spielte Christopher Trimmel durch. (APA, 6.10.2019)