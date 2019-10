US-Truppen an der syrischen Grenze zur Türkei. Foto: REUTERS

Washington – Die US-Truppen in Nordsyrien ziehen sich nach Angaben des Weißen Hauses wegen einer bevorstehenden Offensive der türkischen Armee von der türkischen Grenze zurück. Wie die US-Regierung am Sonntag (Ortszeit) nach einem Telefonat von Präsident Donald Trump mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan mitteilte, würde die US-Armee künftig nicht mehr in der "unmittelbaren Gegend" präsent sein.

Die Türkei habe zugesichert, die von den Kurden gefangen genommenen IS-Kämpfer zu übernehmen. In einer Koalition mit den USA haben die Kurden den Kampf gegen den IS in der Region angeführt. Die US-Armee lässt mit ihrer Entscheidung nun einen ihrer Hauptverbündeten fallen. An der geplanten türkischen Offensive wird sie sich aber nicht aktiv beteiligen, hieß es.

Truppenbewegungen in der Türkei

In der Nacht auf Sonntag hat die Türkei erstmals Waffen und Truppen an die Grenze zum Nachbarland bewegt. In Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolua war von neun Transportern mit Militärfahrzeugen sowie einem Bus mit Soldaten die Rede. Die Nachrichtenagentur DHA berichte am Sonntag, dass Soldaten im südosttürkischen Grenzort Akcakale Panzer und Artilleriegeschütze aufstellten. Auch in den kurdischen Gebieten liefen laut Beobachtern die Vorbereitungen auf einen Angriff der Türkei.

Syrische Kurden sammeln sich für eine Demonstration gegen den geplanten Einmarsch der Türkei um ein Militärfahrzeug der USA. Foto: APA / AFP / DELIL SOULEIMAN

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte am Samstag vor Parteimitgliedern in Ankara gesagt, die Türkei stehe kurz vor einem Militäreinsatz in Syrien, der "sowohl aus der Luft als auch mit Bodentruppen" ausgefochten werde. Der Einsatz könne "heute oder morgen" beginnen.

Außenpolitischer Schwenk

Kritik am Kurswechsel der USA gegenüber ihren (ehemaligen) Verbündeten kam unter anderem vom demokratischen Kongressabgeordneten und Irak-Veteran, Ruben Gallego. Er schrieb auf Twitter von einer Entscheidung, die zur größtmöglichen Destabilisierung führen könnte: "Die Kurden würden Amerika nie wieder vertrauen".

Ziel einer Offensive wären die kurdischen YPG-Milizen östlich des Flusses Euphrat, die an der türkisch-syrischen Grenze Gebiete kontrollieren. Die Türkei betrachtet die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terroristen.

Im August einigten sich die USA und die Türkei auf die Schaffung einer "sicheren Zone" in Nordsyrien, in der sich die von den USA unterstützter Allianz der Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) zurückziehen würden. Der Deal über die Sicherheitszone wollte einer türkischen Militäroffensive zuvorkommen. In der Erklärung des Weißen Hauses, die kurz vor 23.00 Uhr am Sonntag abgegeben wurde, wurde diese Vereinbarung jedoch nicht erwähnt.

Die Türkei war schon zweimal auf syrisches Gebiet vorgerückt, 2016 und 2018, beide Male westlich des Flusses Euphrat. Erdoğan hatte die Offensive östlich des Euphrat zum ersten Mal im Dezember 2018 angekündigt und die Drohung seitdem mehrfach wiederholt. Bis in den Sommer hinein gab es Berichte über Truppen- und Waffentransporte Richtung Grenze.

Siedlungsgebiet für Flüchtlinge

Erdoğan hat die Pufferzone auch als Siedlungsgebiet für syrische Flüchtlinge aus der Türkei und Europa ins Spiel gebracht. Bei einem Besuch des deutschen Innenministers Horst Seehofer (CSU) und EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos in Ankara zu Flüchtlingsthemen in der vergangenen Woche wurde das Thema angesprochen. Der türkische Außenminister und Vizepräsident Fuat Oktay forderte explizit die Unterstützung der EU für den Aufbau der Zone, unter anderem für Unterkünfte und Krankenhäuser.

Seehofer sagte nach seinem Gespräch mit Innenminister Süleyman Soylu am Donnerstag zu deutschen Journalisten: "Ich habe deutlich gesagt, dass es ja viele Regierungen gibt, unsere eingeschlossen, die da ihre Probleme haben." Die Eskalation der Drohung, in Nordsyrien einzumarschieren, dürfte den Forderungen der Türkei immerhin Nachdruck verleihen. (APA, AFP, 7.10.2019)