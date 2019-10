ÖVP-Chef und Wahlsieger Sebastian Kurz will mit allen anderen Parteichefs Gespräche führen, wann genau ist allerdings noch unklar

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ÖVP-Chef Sebastian Kurz treffen kommen am Montag in der Hofburg für ein Gespräch zusammen. Foto: Reuters/Leonhard Foeger

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen erteilt ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Montag den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Für 10.00 Uhr ist ein Gespräch in der Hofburg geplant. Im Anschluss erfolgt der Regierungsbildungsauftrag.

Noch offen ist, wann Kurz dann die anderen Parteiobleute treffen wird. Dazu will sich die ÖVP erst nach dem offiziellen Auftrag äußern. Wie Kurz seit dem Wahlsieg mehrfach betonte, plant er jedenfalls Gespräche mit allen zu führen. Weiters steht fest, dass die Treffen in der Reihenfolge der Stärke der Parteien im Nationalrat erfolgen werden. Im neu gewählten Nationalrat wird die ÖVP 71 Abgeordnete stellen, die SPÖ 40, die FPÖ kommt auf 31 Sitze, Neos auf 15, und die Grünen ziehen mit 26 Mandataren wieder ein.

ORF

Standpunkte der Parteien

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner möchte die Gespräche nach dem historisch schlechtesten Wahlergebnis "konstruktiv anlegen", zweifelt jedoch daran, dass die ÖVP ihr bei roten Kernthemen wie einer möglichen Erbschaftssteuer oder der Abschwächung des Zwöflstundentages entgegenkommen würde.

Die FPÖ geht seit dem schlechten Wahlergebnis davon aus, in Opposition zu gehen und für eine Regierung nicht in Frage zu kommen. Parteichef Norbert Hofer ließ sich eine Koalitionsoption dennoch offen, für den Fall, dass Kurz keinen Partner findet. Ein schwieriges Thema für eine mögliche Neuauflage von türkis-blau wäre die Personalie Herbert Kickl. Kurz hat mehrmals erklärt, dass er Ex-Innenminister Herbert Kickl nicht als Minister akzeptieren will.

In zahlreichen Punkten bezieht die viertstärkste Partei, die Grünen, eine grundlegend andere Position. Beispielsweise beim Thema Migration oder Klimaschutz. "Wenn wir Politik mit zehn Feldern beschreiben und in fünf Feldern bleibt der Status quo und in den anderen wird es grüner, dann ja", sagte Grünen-Chef Werner Kogler.

Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger sieht den "Ball nicht bei den Neos" liegen. Sie könne sich sowohl eine Regierungsbeteiligung nach dem Salzburger Vorbild "ÖVP-Grüne-Neos" als auch Opposition gut vorstellen. Beobachtern zufolge könnten die Neos als Brücke zwischen ÖVP und Grünen agieren. (APA, red, 7.10.2019)