Costa vor seiner Rede nach verkündetem Wahlsieg. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Der portugiesische Ministerpräsident Antonio Costa hat die Parlamentswahlen am Sonntag mit großem Vorsprung gewonnen. Seine Sozialistische Partei (PS) erreichte 36,7 Prozent und damit 106 der 230 Parlamentssitze, 20 mehr als vor vier Jahren. Zu einer absoluten Mehrheit reicht es damit zwar nicht, doch lässt Costa seinen Herausforderer der bürgerlichen Sozialdemokratischen Partei (PSD) Rui Rio deutlich hinter sich. Die PSD bekam 27,9 Prozent und damit 77 Sitze. Das sind 20 weniger als noch vor vier Jahren, als die Partei im Bündnis mit einer kleineren rechten Formation antrat.

Costa bedankte sich für "die Abstimmung zugunsten der Kontinuität" und beteuerte wie bereits im Wahlkampf, dass der Sieg der Sozialisten "Garant der Stabilität, des Ausgleichs und des Gemeinsinns" sei. Die beiden großen Parteien könnten jeweils noch um ein oder zwei Sitze zulegen. Denn die Ergebnisse der Wahlen bei den im Ausland lebenden Portugiesen waren am Montag noch nicht bekannt. Costa sprach deshalb von einer "historischen Niederlage" der rechten Parteien.

Weiterführung des Bündnisses

Vor vier Jahren hatte der 58-jährige Costa die Wahlen verloren. Doch da die siegreiche Konservativen keine Regierungsmehrheit zustande bekam, ergriff der Jurist die Chance und schmiedete mit dem linksalternativen Bloco de Equerda (Linksblock) (BE) und der Kommunistischen Partei (PC) ein gemeinsames Regierungsprogramm. Presse und politische Gegner beschimpften die geduldete Minderheitsregierung als "geringonça" (übersetzt "Klappergerüst" oder "Pfusch").

Jetzt, nach einer erfolgreichen Legislatur, in der es Costa gelang, Portugal aus dem Rettungsschirm der EU zu führen, große Teile der Sparpolitik zurückzunehmen, Haushaltsdefizit und Staatsverschuldung zu senken und die Kredite der EU und des Internationalen Währungsfonds (IWF) schneller zurückzuzahlen, als vereinbart, benutzt der Sozialist den Ausdruck "geringonça" mit Stolz und kündigte an, das Bündnis wiederholen zu wollen. Anders als 2015 würde ihm ein Partner reichen.

Mögliche Partner

Der BE ist weiterhin drittstärkste Partei mit 9,7 Prozent. Trotz leichter Stimmenverluste haben die Linksalternativen weiterhin 19 Abgeordnete. Würden sie mit den Sozialisten zusammengehen, wäre das Ergebnis eine stabile Mehrheit. Doch der BE verlangte im Wahlkampf, neben einer Erhöhung des Mindestlohnes von 600 auf 800 Euro und Tausender neuer Stellen im öffentlichen Gesundheitswesen, eine Regierungskoalition statt der bisherigen Duldung. Costa lehnte dies im Wahlkampf immer wieder ab.

Er könnte auch mit dem grün-kommunistischen Wahlbündnis CDU eine Einigung suche. Zwar verlor dieses fünf Abgeordnete, hat aber immer noch mit 6,7 Prozent 12 Sitze im neuen Parlament. Anders als der BE wollen die Kommunisten bisher nur programmatische Zugeständnisse. Auch sie verlange unter anderem einen Erhöhung des Mindestlohnes auf 850 Euro, eine allgemeine Lohnerhöhung, sowie die Rücknahme der Arbeitsmarktreform, die dem Land in den Krisenjahren von der Troika aus Europäischer Zentralbank, EU-Kommission und IWF aufgezwungen wurde. Costas Sozialisten werden umgehend in Verhandlungen mit dem beiden Linksparteien eintreten.

Das neue portugiesische Parlament hat zwei Neuzugänge zu verzeichnen. Die Iniciativa Liberal und die rechtsextreme Chega y Livre (Genug und frei) sind mit jeweils einen Abgeordneten vertreten. Die Tierschutzpartei PAN hat künftig vier statt bisher einen Abgeordneten. (Reiner Wandler, 7.10.2019)