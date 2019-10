Seit knapp einer Woche kommt es im Irak zu heftigen Ausschreitungen, bereits mehr als 100 Menschen kamen dabei ums Leben. Foto: AP/Khalid Mohammed

Bagdad – Bei neuen Protesten in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mindestens Demonstranten getötet worden. Sie seien am Sonntag bei gewaltsamen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften gestorben, sagten Ärzte und Sicherheitskräfte. Laut Augenzeugen setzten Demonstranten im mehrheitlich von Schiiten bewohnten Stadtteil Sadr City Reifen in Brand und schossen Feuerwerkskörper in Richtung der Polizei.

ORF

In der Gegend seien Schüsse zu hören gewesen. Zuvor hatte das irakische Innenministerium erklärt, die Zahl der Toten im Zuge der Protestwelle sei in Bagdad und dem Süden des Landes auf 104 gestiegen. Darunter befänden sich acht Mitglieder der Sicherheitskräfte. Es war zunächst unklar, ob die acht am Sonntag in Bagdad getöteten Demonstranten in der Opferzahl des Ministeriums inbegriffen waren. Zudem seien mehr als 6.000 Menschen verletzt worden.

Versprochene Reformen

Die Proteste hatten am Dienstag begonnen. Die Wut der Demonstranten ist auch deshalb so groß, weil die Regierung seit Jahren Reformen und einen verstärkten Kampf gegen die Korruption verspricht, ohne dass sich die Lage bessert. Trotz der Ölreserven des Iraks ist die Arbeitslosigkeit vor allem unter jungen Menschen hoch. Nach einer Übersicht von Transparency International gehört der Irak zu den zwölf Ländern mit der höchsten Korruption weltweit. Die Arbeitslosigkeit stieg in den vergangenen Jahren stark. Bereits im vergangenen Jahr hatte es in der südirakischen Stadt Basra Massenproteste gegen die schlechte Stromversorgung und die schlechte Qualität des Trinkwassers gegeben. Auch damals kamen mehrere Menschen ums Leben.

Die großen politischen Blöcke im Parlament blockieren sich gegenseitig und Regierungschef Adel Abdel Mahdi verfügt über keine eigene Hausmacht. Anders als frühere Proteste scheinen die diese Demonstrationen allerdings spontan zu sein, ohne dass eine Partei dahintersteht. Aktivisten beklagten sich in sozialen Medien über den brutalen Einsatz der Sicherheitskräfte mit Tränengas und Schüssen. Im Internet und in irakischen Sendern waren Aufnahmen von Toten und Verletzten zu sehen. Auch Schüsse waren zu hören. Demonstranten blockierten Straßen und zündeten Reifen an. Dutzende Gebäude wurden beschädigt. (APA, red, 7.10.2019)