Game war zwischen 2010 und 2013 in Entwicklung, wurde dann aber verworfen

"Bully 2" war zwischen 2010 und 2013 in Entwicklung bei Rockstar Games. Nach einem ersten spielbaren Prototyp wurde aus dem Projekt dann aber doch nichts. Foto: Rockstar Games

Bully beziehungsweise Canis Canem Edit gilt unter Fans von Rockstar Games als Diamant, der aber kein Millionenhit wie etwa GTA war. Das Game erschien 2006, seither warten Spieler auf eine Fortsetzung. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, dass die Spieleschmiede daran arbeitet, nun gibt es neue Infos zu einem möglichen Bully 2.

Neues "Bully" mit neuer Engine

So soll zwischen 2010 und 2013 bei Rockstar New England daran gearbeitet worden sein. Eine erste Version war bereits spielbar. Angefertigt wurde diese mit der Rockstar Advance Game Engine (RAGE), die bereits bei GTA 4 und 5, Max Payne und Red Dead Redemption zum Einsatz gekommen ist.

Rockstar Games

Jimmys Zeit in der Schule beziehungsweise College

Laut einer Quelle, die an dem Projekt gearbeitet hat, soll Jimmy, der Protagonist des ersten Teils, erneut die Hauptrolle gespielt haben. Im Fokus stand seine Zeit in der Schule, beziehungsweise am College. Beim ersten Abschnitt ging es um seine Ausbildung auf der High School.

Entwickler widmeten sich anderen Projekten

Aus Bully 2 wurde letztlich dann aber doch nichts. Der spielbare Prototyp konnte intern offenbar nicht wirklich überzeugen, sodass sich die Entwickler anderen Projekten widmeten. Bully 2 wird in naher Zukunft also weiterhin nicht Realität werden. (red, 7.10.2019)