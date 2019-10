Nach der Originalserie und "Fear the Walking Dead" von AMC kommt die Onlineplattform 2020 mit einer neuen Serie: Erste Generation nach der Apokalypse. Einen Trailer gibt's auch schon

Prime-Mitglieder können auch künftig die Abenteuer und Schrecken auf dem Pfad der Untoten verfolgen. Amazon Prime Video hat heute angekündigt, dass die dritte Serie aus dem The Walking Dead-Universum 2020 exklusiv bei Amazons Video-Streaming-Service in zahlreichen Ländern und Regionen starten wird.

Der Ableger handelt von zwei jungen Protagonistinnen und konzentriert sich auf die erste Generation, die nach der Apokalypse, wie wir sie kennen, erwachsen wird. "Einige werden zu Helden", verrät die Aussendung: "Einige werden zu fiesen Gegenspielern. Letztendlich werden sie sich alle für immer verändern. Aufgewachsen und gefangen in ihrer Identität – im Guten und im Schlechten."

Foto: Amazon Prime Video

Die zehn Folgen der dritten Serie aus dem "The Walking Dead"-Universum werden zurzeit im US-Staat Virginia gedreht und von den AMC Studios produziert.

Die Serie wurde am vergangenen Samstag während der New York Comic Con erstmals vorgestellt. Am Panel nahmen unter anderem Co-Creator Scott M. Gimple und Showrunner Matt Negrete sowie die Darsteller Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston und Nico Tortorella teil. (red, 7.10.2019)