Die Preisträger 2019 von links: Gregg L. Semenza, Peter J. Ratcliffe und Peter J. Ratcliffe Jr. Fotos: nobelprize.org

Stockholm – Die erste Entscheidung ist gefallen: Die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm hat am Montag bekanntgegeben, dass der diesjährige Nobelpreis in der Kategorie Physiologie oder Medizin an William G. Kaelin Jr, Peter J. Ratcliffe und Gregg L. Semenza. Sie werden "für ihre Entdeckungen, wie Zellen die Verfügbarkeit von Sauerstoff wahrnehmen und darauf reagieren", ausgezeichnet.

William George Kaelin ist ein US-amerikanischer Onkologe und Professor an der Harvard Medical School. Sir Peter John Ratcliffe ist ein britischer Nephrologe und Professor an der University of Oxford. Gregg Leonard Semenza ist ein US-amerikanischer Pädiater und Professor an der Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland.

Die grundlegende Bedeutung von Sauerstoff für den Körper ist seit Jahrhunderten bekannt. Aber wie die Zellen auf den Sauerstoff-Gehalt reagieren, war lange unklar. Der diesjährige Medizin-Nobelpreis würdigt Arbeiten, die dazu beigetragen haben, Licht ins zelluläre Dunkel zu bringen: Sie konnten molekulare Mechanismen aufklären, wie sich Zellen an die Verfügbarkeit von Sauerstoff anpassen.

Livestream zur Pressekonferenz in Stockholm. Nobel Prize

Im Vorjahr ging der Medizinnobelpreis an die Krebsforscher James P. Allison (70) von der University of Texas und Tasuku Honjo (76) von der Universität Kyoto. Sie wurden für ihre Beiträge zur Krebsbehandlung durch Immuntherapie geehrt.

2019 sind die Preise wie im Vorjahr mit je neun Millionen schwedischen Kronen (umgerechnet 840.000 Euro) dotiert. Das entspricht heute in etwa dem Wert des ursprünglichen Preisgeldes von damals 150.000 Kronen.

Der weitere Fahrplan

Am Dienstag, dem 8. Oktober, folgt die Bekanntgabe des oder der Preisträger in der Kategorie Physik, am Mittwoch in Chemie. Übergeben werden die Preise traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. (dare, jdo, trat, 7.10.2018)