Wien – In den Tennis-Weltranglisten hat es kaum Veränderungen gegeben, dafür sind seit vergangenem Wochenende auch Dominic Thiem beziehungsweise Petra Kvitova für die Saison-Finalturniere ihrer jeweiligen Touren qualifiziert. Peking-Sieger Thiem ist nach Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer und Daniil Medwedew als fünfter Spieler fix in London, Kvitova als sechste Dame bei den WTA-Finals in China.

Bei den Herren stehen damit fünf der acht Finalisten für London (10. bis 17. November) fest, bei den Damen in Shenzhen (27. Oktober bis 3. November) sind es schon sechs von ebenfalls acht. Vor der zweifachen Wimbledonsiegerin und diesjährigen Australian-Open-Finalistin Kvitova hatte sich mit Ashleigh Barty, Simona Halep, Bianca Andreescu, Naomi Osaka und Karolina Pliskova schon ein Quintett qualifiziert.

Tennis-Weltranglisten:

HERREN:

1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 10.365 Punkte

2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 9.225

3. ( 3) Roger Federer (SUI) 7.130

4. ( 4) Daniil Medwedew (RUS) 4.965

5. ( 5) Dominic Thiem (AUT) 4.915

6. ( 6) Alexander Zverev (GER) 4.185

7. ( 7) Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.630

8. ( 8) Kei Nishikori (JPN) 3.040

9. ( 9) Karen Chatschanow (RUS) 2.945

10. ( 10) Roberto Bautista Agut (ESP) 2.575

Weiter:

124. (121) Dennis Novak (AUT) 453

165. (165) Sebastian Ofner (AUT) 303

274. (274) Lucas Miedler (AUT) 161

287. (297) Jurij Rodionov (AUT) 148

ATP Race (Top 8 bei den ATP-Finals in London/10.-17. November):

1. Nadal 9.225 *

2. Djokovic 7.765 *

3. Federer 5.510 *

4. Medwedew 4.875 *

5. Thiem 4.345 *

6. Tsitsipas 3.370

7. Bautista Agut 2.395

8. Zverev 2.255

* = schon qualifiziert

DAMEN:



1. ( 1) Ashleigh Barty (AUS) 7.096 Punkte

2. ( 2) Karolina Pliskova (CZE) 6.015

3. ( 4) Naomi Osaka (JPN) 5.621

4. ( 3) Jelina Switolina (UKR) 5.525

5. ( 6) Bianca Andreescu (CAN) 5.041

6. ( 5) Simona Halep (ROM) 4.962

7. ( 7) Petra Kvitova (CZE) 4.776

8. ( 8) Kiki Bertens (NED) 4.495

9. ( 9) Serena Williams (USA) 3.935

10. ( 10) Belinda Bencic (SUI) 3.848

Weiter:

147. (149) Barbara Haas (AUT) 398

241. (240) Julia Grabher (AUT) 250