Nicht nur eine Reise um die Welt, sondern auch ins Ich gibt es in dieser Quizrunde. Testen Sie Ihr Wissen!

Die Wiener haben ihre Insel ganz besonders gern. Die Donauinsel ist aber nicht Teil dieses Quizzes – denn nicht nur geografische Inseln kommen in den zehn Fragen vor. Ausflüge in die Filmgeschichte oder den menschlichen Körper gibt es ebenso. Ihr Inselwissen muss also vielfältig sein!

Wie viele richtige Antworten haben Sie? (Arthur Bamberger, ÖQV, 8.10.2019)