Detective Charlie Hudson (John Reardon) und der Deutsche Schäferhund Rex (Diesel vom Burgimwald). Foto: Shaftesbury/Pope Productions/ TNT

Ein Schäferhund als Schnüffler im Polizeidienst – das erinnert Menschen mit längerer Fernseherfahrung naturgemäß an "Kommissar Rex", der 1994 bis 2004 etwa mit Tobias Moretti für ORF und Beta Film in Österreich ermittelte (und bis 2015 noch einmal bei der italienischen Rai). "Basierend auf Kommissar Rex" kündigt TNT nun die kanadische Crime-Serie "Hudson & Rex" an.

Detective Charlie Hudson (John Reardon) und der Deutsche Schäferhund Rex (Diesel vom Burgimwald) jagen in "Hudson & Rex" gemeinsam Verbrecher. TNT Serie zeigt die 16 Episoden der ersten Staffel ab 26. November immer dienstags um 21:45 Uhr in Doppelfolgen als deutsche TV-Premiere. (red, 7.10.2019)