Linz – Barbara Haas muss sich bei ihrem Heim-Tennisturnier in Linz auf eine neue Gegnerin einstellen. Die Oberösterreicherin trifft in der ersten Runde der "Upper Austria Ladies Linz 2019" nicht wie ausgelost auf die Lettin Anastasija Sevastova, sondern auf Anastasia Pawljutschenkowa. Die als Nummer 3 gesetzt gewesene Sevastova hat sich an der Schulter verletzt.

Die Aufgabe für die oberösterreichische Lokalmatadorin wird dadurch aber nicht viel einfacher, denn die nun als Nummer 9 gesetzte Russin Pawljutschenkowa hat das Turnier schon ein Mal (2015) gewonnen. Pawljutschenkowa hätte laut ursprünglicher Auslosung gegen die topgesetzte Niederländerin Kiki Bertens spielen müssen. Bertens Erstrundengegnerin ist nun eine Qualifikantin. (APA; 7.10.2019)